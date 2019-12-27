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6 saatten az uyuyanlarda büyük risk!

Doç. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ani ölümler, kalp krizleri ve felç gibi hayatı tehdit eden durumların uyku ile ilişkisine vurgu yaparak “Sağlıklı uyku en az 7 saat olmalıdır. Araştırmalar, 6 saatten az uyuyanlarda her bir saatlik düşüş için kalp ritim bozukluğu riskinin 1.7 kat artırdığını gösteriyor” dedi.

6 saatten az uyuyanlarda büyük risk!

Doç. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ani ölümler, kalp krizleri ve felç gibi hayatı tehdit eden durumların uyku ile ilişkisine vurgu yaparak “Sağlıklı uyku en az 7 saat olmalıdır. Araştırmalar, 6 saatten az uyuyanlarda her bir saatlik düşüş için kalp ritim bozukluğu riskinin 1.7 kat artırdığını gösteriyor” dedi.

27 Aralık 2019 Cuma 20:43
6 saatten az uyuyanlarda büyük risk!

 Doç. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sağlık açısından kaliteli uykunun önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Akkoyunlu, son dönemde uykunun insan sağlığı üzerine etkisine ilişkin yeni çalışmalar yapıldığına işaret ederek “Son olarak Pittsburgh Üniversitesi’nde Pittsburgh Medical Center’da 1999-2015 tarihleri arasında hastaneye yatırılmış 31 bin kişi 16 yıl incelenmiş. Buradaki en önemli şey uyku bozukluğu olanlar bu sayıya dahil değil. Araştırma kapsamında uyku kalitesi iyi olmasına rağmen uyku saati az olanlar incelenmiş. 6 saatten az uyuyanlarda her bir saatlik düşüş için kalp ritim bozukluğu riski 1.7 kat artıyor” ifadelerini kullandı.

Akkoyunlu, “6 saat ve daha az uykuda sağlığı bozmaya yetecek kritik düzey aşılır. Gün içinde uykunuz geliyorsa uyku probleminiz vardır” dedi.

ANİ ÖLÜMLERLE VE FELÇLE DE İLİŞKİLİ

Bu durumun çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarttığını belirten Doç. Dr. Akkoyunlu, şu değerlendirmede bulundu:

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“Ani ölümler, kalp krizleri, felçler gibi birçok hayatı tehdit eden durumun nedenleri arasında olan kalp ritim bozukluğu, uyku süresi ile direkt ilişkili. Ne kadar az uyursanız o kadar çok hasta olur ve o kadar erken ölürsünüz diyor bu çalışma. Maalesef sağlığa bu kadar etki eden ve çok basit alışkanlık değişiklikleri ile çözebileceğimiz şeyler göz ardı ediliyor ve büyük bedeller ödüyoruz. Mesela sağlık açısından genetiği değiştirilmiş gıdalar, mikroplastik salgını, küresel iklim değişikliği gibi çok popüler konular var gündemimizde. Bunlar belki de bireysel anlamda hayata bu düzeyde tehdit oluşturmuyor. Ayrıca bunları düzeltmek uykumuzu düzenlemenin kolaylığı ve ucuzluğu ile kıyaslanmaz. Bu çalışmada ikinci önemli sonuç uykunun kalitesi bozulduğunda aynen az uyuma gibi ciddi kalp ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Uyku kalite ölçümü evre 3 ve REM dediğimiz derin uyku ile değerlendiriliyor. Bu derin uyku azaldığında sonuç yine felaket. Uyku kalitesinin bozulması uyku herhangi bir uyku hastalığına ya da uyku hijyeninin bozulmasına bağlı olabilir.”

GÜN İÇİNDE UYKUNUZ GELİYORSA DİKKAT

Doç. Dr. Akkoyunlu, uyku kalitesi veya süresinin yetersizliğinin nasıl tespit edileceğini ise şöyle anlattı:

“7 saat, sağlıklı en az uykudur. 6 saat ve daha az uyku ise sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzey aşılmış demektir. Gün içinde yani uyanık kalmanız gereken dönemde uykunuz geliyorsa uyku problemi vardır. Mesela araba yolculuğunda, öğle yemeğinden sonra sessiz sakin bir ortamda eğer uykunuz geliyorsa artık uyku açısından bir doktor ile görüşmek gerekir sinyali olarak alınmalıdır. Uyku süresi ve kalitesi gençliğinizi, algınızı, sağlığınızı ve hatta hayatınızın süresini belirleyen müdahale edebileceğiniz çok önemli bir parametredir.”

Son Güncelleme: 27.12.2019 21:47
Anahtar Kelimeler:
UyukuKalp KriziAni ölüm
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