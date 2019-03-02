Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası
ÜNLÜ OYUNCU KKTC'DE DOLANDIRILDI İDDİASI
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Meteoroloji Dairesinden uyarı: Şiddetli sağanak geliyor
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Karavanı yaktılar
KARAVANI YAKTILAR
banner282

40 gün enginar yerseniz...

40 gün enginar yerseniz...

02 Mart 2019 Cumartesi 20:57
40 gün enginar yerseniz...

Sayısız faydası olan enginar, özelikle anneler tarafından çocuklarına mutlaka yedirilmesi gereken, olmazsa olmaz bir sebze. Hatta 40 gün üst üste enginar yiyerek yapılan enginar kürü, karaciğeri güçlendiriyor..

Enginar için mucize bir besin dersek abartmış sayılmayız.  Son yıllarda yapılan birçok çalışmada sayısız faydası olduğu anlaşılan enginar, özelikle anneler tarafından çocuklarına mutlaka yedirilmesi gereken, olmazsa olmaz bir sebze olarak algılanıyor. Hatta yılda bir kere 40 günlük enginar kürü yapanlara her geçen gün daha çok rastlanıyor.

40 gün üst üste enginar yiyerek yapılan enginar kürünün amacı; karaciğeri güçlendirmek; çünkü enginar yapısında bulunan antioksidanların yardımıyla, vücudumuzdaki birçok toksin maddeyi uzaklaştırır, karaciğeri güçlendirir. Toksin madde uzaklaştırmak için 40 gün üst üste enginar yemek ne kadar etkili bilinmez; ama en son The University of Reading'de yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlar enginarın tahtını güçleniyor.

Yapılan çalışmada;

1- Enginarın yüksek miktarda antioksidan içerdiği doğrulanıyor. Enginarın içeriğinde bulunan quersetin ve rutin isimli antioksidanlar kansere karşı vücudumuzu koruduğu gibi aynı zamanda da kalbi güçlendiren özellik gösteriyor. 

2- Enginarda bulunan 'siyanik asit' adlı madde kötü kolesterolü düşürüyor ve iyi kolesterolün salgılanmasını arttırıyor. Bu da kalp damar sağlığı için ilaç niteliğinde bir fayda demek. 

3- Enginarda bulunan yüksek oranda lif yapısı kan şekerinin dengelenmesinde etkilidir. Şeker hastaları için zeytinyağlı veya etli yapılmış enginar yemeği, beslenme kalitesini çok güçlendirir. Şeker kontrolünde pozitif etki gösterir.

4- Enginarın karaciğeri güçlendirdiği savı, yeni çalışmalarda da doğrulanıyor.

5- Enginar yüksek tansiyona karşıda vücudumuzu güçlendiriyor. Enginarın yapısında bulunan potasyum minerali vücutta bulunan sodyum-potasyum dengesinde etkili olup tansiyonun normal seviyelere gelmesinde etki ettiği saptanmış. 

'SALATA OLARAK DA YİYİN' 

Enginardan en büyük faydayı sağlamak için; mevsiminde öğlen veya akşam yemeğinde tüketmeliyiz. Zeytinyağlı enginara ilave edilen; havuç+ patates+ bezelye içeren garnitür besin değerini ve lezzetini arttırır. Ayrıca kuşbaşı etli bir garnitür hazırlayıp etli enginar yapıp ana yemek olarak da tüketebilirsiniz. Enginarın kabuğunu soymadan yapılan enginar dolması da Türk yemeği klasiklerimizden biridir. Enginarı salata şeklinde de tüketebiliriz. 

Anahtar Kelimeler:
Enginar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sindirim sistemi dostu: Karnabahar
Sindirim sistemi dostu: Karnabahar
Dudağınızda uçuk çıkıyorsa dikkat!
Dudağınızda uçuk çıkıyorsa dikkat!
Parkinson'a çare...
Parkinson'a çare...
Balığa limon sıkmayın
Balığa limon sıkmayın
Sabahları aç karnına tüketilince zayıflatıyorlar..
Sabahları aç karnına tüketilince zayıflatıyorlar..
Yiyeceklerin renkleri formunuzu etkiliyor!
Yiyeceklerin renkleri formunuzu etkiliyor!
Türk doktorlardan 'sınır ötesi' operasyon
Türk doktorlardan 'sınır ötesi' operasyon
Homeopati nedir? Homeopatik tedaviler işe yarar mı?
Homeopati nedir? Homeopatik tedaviler işe yarar mı?
Doktora sormadan ilaç kullanmayın
Doktora sormadan ilaç kullanmayın
Aşırı stres yapmak kısırlığa sebep oluyor
Aşırı stres yapmak kısırlığa sebep oluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim