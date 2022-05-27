36 pozitif vaka

Ülkede yapılan 4 bin 271 testle 36 pozitif vakaya rastlandı. Yoğun bakımında 1, Pandemi merkezinde 9 hasta olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pozitif vakalardan 21’i Lefkoşa, 5’i Girne, 7’i Gazimağusa, 3’ü Lefke bölgesinden.
26 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 4271
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.988.365Toplam Vaka Sayısı: 94.873
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.247
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9
Karantinadaki Vaka Sayısı: 381
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :133