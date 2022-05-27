36 pozitif vaka

Ülkede yapılan 4 bin 271 testle 36 pozitif vakaya rastlandı. Yoğun bakımında 1, Pandemi merkezinde 9 hasta olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pozitif vakalardan 21’i Lefkoşa, 5’i Girne, 7’i Gazimağusa, 3’ü Lefke bölgesinden.

26 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 4271

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.988.365

Toplam Vaka Sayısı: 94.873

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.247

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9

Karantinadaki Vaka Sayısı: 381

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :133