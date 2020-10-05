Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Gündemin tepesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu, siyasiler ve kamuoyu buraya odaklandığı için perde gerisinde yaşanan bazı gerçekler belli ki biraz da gezlenmeye çalışılıyor...

Adaylar seçmeni etkilemez için kendilerinin bile inanmadığı vaatlerde bulunurken, vatandaşın asıl meselesi ise sağlık ve ekonomi!

Zira seçimlere katılımın düşük olacağı artık kesinleşti...

Neredeyse konuştuğumuz iki kişiden birisi sandığa gitmemeye karar vermiş!

İnsanlarda bezginlik ve bıkkınlık hakim...

Elbette Kıbrıs Türkünün geleceğini de belirleyecek olan bir seçim ama Kıbrıs Türkü çözüm konusunda umudunu kaybettiği için daha çok ileriki aylarda patlak vermesi beklenen maddi sıkıntılar nedeniyle endişeli bir bekleyiş içerisinde!

Peki bu konuda elle tutulur bir icraat var mı?

Biz de göremiyoruz, vatandaşın geneli de...

Eğer bir toplum tünelin ucunda bir ışık göremiyorsa, geleceğinden de korkar, devlete olan inancı da sarsılır!

Onun için de seçimlere katılımın düşük olması doğal olarak karşılanmalıdır...

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Sevgili okurlar...

Geçtiğimiz hafta içinde ülkemizde Türkiye’den gelen çok değerli bilim insanları geldi...

Her iki ekibin de elinde ileri teknolojide üretilmiş, çok kısa sürede PCR testi sonucu veren cihazlar vardı bunları ülkenin sözde yöneticilerine tanıttılar!

İçlerinde Profesörlerin de bulunduğu ekip yine bazı bakanlık yetkilileri tarafından resmen kovuldu...

Oysa buraya yine Türkiye’nin ürettiği PCR test cihazlarını getirmişlerdi!

Çok kısa sürede sonuç alınan cihazları, bizimkiler kale bile almadılar...

İnsanlara bir hakaret etmedikleri kalmıştı!

Yine Kıbrıs Türk Kızılay’ın ülkeye getirdiği ve bizim de geçtiğimiz Cuma günü kaleme aldığımız 55 saniyede sonuç veren Kanada menşeli PCR test cihazları ile bazı deneme testleri yapıldı, yüzde 100 sonuç alındı...

Bu ekip gidip virüs taşıyan hastaları da test ettiler sonuç mükemmeldi!

Hatta YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, negatif test sonucunu bulup, ayrıca antikor testi de yaparak kendisinin hiçbir zaman pozitif olmadığını ortaya çıkardılar...

Tabi ki burada Arıklı’nın bazı iddiaları da doğrulanmış oldu!

Acaba birileri Arıklı seçim sahasına inmesin diye uyduruk testler yapıp siyasi bir amaç mı gütmüştü ki bu çok ayrı bir tartışma ve soruşturma sonucudur...

...

Ama gelin görün ki bakanlık hala diretiyor!

Oysa şimdiye kadar çoktan bu yeni cihazların ülkeye kazandırılması için girişimde bulunmalı ve testlerin daha erken sonuç vermesi için düğmeye basmış olmaları gerekti...

Nedense bunu bir türlü yapmıyorlar!

Ya da birileri buna engel oluyor...

Çünkü eğer bu cihazlar ülkeye kazandırılırsa, günde 10 bin test yapılabilecek, haliyle uçuşlar normale dönecek ve öğrenci de gelecek, turist de!

Bunu görmezden gelmek ülke ve insanına yapılan en büyük suçtur, günahtır, rezalettir...

Turizm sektörü artık tamamen çökmüştür, açık tek bir otel bile kalmamıştır!

Devletin parası hala karantina otellerine gitmektedir...

Sanki de içimizde gizli bir el devreye girip turizmin, eğitimin, ve ekonominin ayağa kalkmaması için büyük çaba sarf etmektedir!

Sağlık artık devletin kontrolünden çıkmış, bazı çetelerin eline geçmiştir...

Devletin vatandaşın ensesinden kazandığı paralar, gerçek ve çözüm üretecek projelere değil, bu işten rant sağlayan, cep dolduranlara kanalize edilmiştir!

Başbakan ve Sağlık Bakanı, yeni projeler kendilerine iletildiği halde, bunları görmemezlikten gelmekte, gerekil girişimleri zamanında yapmamakla tarihi bir hata yapmaktadırlar...

Biraz daha gecikirlerse yönettiklerini zannettikleri ülkenin insanına yapılan kötülükler ise tarih yapraklarında hep kalacaktır!

Ülkenin geleceğini sağlık mafyasına bıraktıklarını görmek üzücü olduğu kadar da vahimdir...

MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, seçim heyecanına kapılıp ülke insanının ayağına kadar gelen teknolojileri tepmek devletini seven ve yaşatacağını iddia eden bir siyasetçiye yakışmamaktadır. Hiçbir seçim ve sonucu halkın sağlığı ve ekonomik kaygılarından daha önemli değildir.

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Sayın Erhan ARIKLI, hiçbir zaman size virüs bulaşmadığı halde, günlerce kapalı odalarda tutulmanızın ardında seçimlerle bir bağlantı var mı? Şu seçim fırtınası geçince konuyu mercek altına almanız artık şart oldu! Acaba bu operasyonun ardında kim ya da kimler var merak etmiyor musunuz?

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Sayın Sibel KARAKAYA, bakanlık uyarılarımızı dikkate alıp soruşturma başlatınca Londra ziyareti son bulmuş ve okulunuzun başına geçmişsiniz. Artık öğretmen ve öğrencilerle olan hasret bittiğine göre kolları sıvayıp eğitim için bir şeyler yapmalı değil mi?

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Sayın Abdullah İŞKEY, seçimde kaybedeceğini düşündüğünüz bir aday için helva kazanını hazırlamış artık gün sayıyormuşsunuz. Bir de bir süre başında bulunduğunuz kurumda kimlerin baskısıyla yasal olmayan işler yaptırılmak istendi bir açıklasanız ortalık toz duman olacak!

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Sayın Derviş EROĞLU, UBP’lilerin kesinlikle sandığa gitmesini sağlamanın kaçınılmaz olduğunu konusunda uyarılarda bulunuyormuşsunuz. İyi de partili sandığa gidip de başka adaylara destek sağlarsa ortaya çıkacak sonucu düşünebiliyor musunuz?

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Sayın Ali ÇAYGÜR, Pandemi hastanesinin bitmesin artık sayılı günler kaldı, burada çalışacak olan hekim ve hemşireleri belirlediniz mi? Bu arada Türkiye’den getirilen ve çok kısa sürede PCR testi sonucu veren projeleri elinizin tersiyle ittirmenizin ardında yatan gerçekler de araştırılıyor, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Koral ÇAĞMAN, dost kulislerinde bir kez daha milletvekili seçimlerine katılmayıp bundan böyle sadece bildiğiniz iş olan mesleğinizi sürdüreceğinizi ifade eden konuşmalar yapıyormuşsunuz. Doğrusu da bu olmalı zaten değil mi?

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Sayın Küfi BİRİNCİ, Cumhurbaşkanlığı ve Akıncı konusundaki yaptığınız yorumlar sosyal medyada resmen olay haline gelmiş. Bakalım bu açıklamalardan sonra akraba ilişkileriniz nasıl etkilenecek. Hoş biraz da fazlasıyla ağır ithamlar oldu değil mi?

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Sayın Mehmet Ali YÜKSELEN, her kentimizin yurt dışından gelecek olan öğrenciye ihtiyacı var ama bu en fazla da Lefke ve yöresinde hissediliyormuş. Bu arada LAÜ’nün de bölge için önemi bir kez daha öne çıkmış ve bölge halkı ve esnafı öğrenci duasına çıkmaya hazırlanıyormuş.

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Sayın Arda GÜNDÜZ, sadece iyi bir sanatçı değil fırın kebabında da hayli başarılı olduğunuz ve büyük beğeni aldığınız gözlemleniyormuş. Demek ki sizde pandemi sürecini fırsata çevirenlerdesiniz desenize. Hayırlı müşteriler bol kazançlar dileriz...