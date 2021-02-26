Dr. İlker İpekdal

İstesek de istemesek de dijital sisteme daha entegre bir hayat yaşayacağız.
Pandemi bunu hızlandırdı.
Özellikle en mahrem bilgilerimizden olan sağlık bilgilerimizin dijital ortama aktarılacağı günler de yakın gözüküyor.
Bununla ilgili gelişmelerden öne çıkanlara bir bakalım:
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA), ilk defa Aralık 2020’de gündeme getirdiği IATA Seyahat Pasaportu uygulaması ile ilgili çalışmalar hızla ilerliyor.
Amaç, küresel seyahatlerin daha kontrollü ve sağlık açısından daha güvenli yapılmasını sağlamak.
Bu seyahat pasaportu uygulaması, herhangi bir ülkede yapılan testlerin, aşıların, tıbbı kontrollerin belli standartlarda olduğunu; tescilli yerlerde yapıldığını göstermeyi hedefleyen bir mobil uygulama temeline dayanıyor.
Diğer taraftan Avrupa Birliği de kendi üye ülkeleri arasında geçişleri kolaylaştıracak ‘’yeşil pasaport’’ uygulamasını gündeme getirdi. Aşı yaptıran, Covid-19 hastalığını geçirip bağışıklık geliştiren ya da yeni test yaptıran kişilerin yeşil pasaport alması söz konusu olabilecek.
Geçtiğimiz hafta İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs da benzer bir uygulama konusunda anlaşmaya vardılar. Aşı olan vatandaşlarının seyahatlerinde karantina uygulamasından muaf tutulmaları sağlandı.
Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki, yakın gelecekte seyahat etmek isteyen her bir bireyin aşı kayıtları ve PCR test sonuçları ortak bir havuzda toplanmaya başlayacak.
Buna ilave olarak, kişilerin sağlık bilgileri de bu sisteme entegre edilecek.
Başta seyahatler için uygulanacak bu kayıt sistemi süreç içerisinde, iş başvuruları, toplu organizasyonlar gibi sosyal olaylarda da hayatımızın içine girecek.
Şimdi durup düşünme zamanı.
Bugünlerde PCR testi yapan laboratuvarların sayıları hızla artıyor.
Her PCR testleri geçerli olacak mı?
Hayır!
Bugünlerde aşı kartları basit bir kartonun üzerine aşının karekodu/barkodu yapıştırılarak veriliyor.
Bu uygulama hep böyle mi devam edecek?
Kesinlikle hayır!
Bugün ülkemizde hasta kayıtlarında, sağlık istatistiklerinde ciddi sorunlar yaşanıyor.
Gelecekte de hep böyle mi olacak?
Asla ve asla! Hayır!
Peki KKTC Devleti, bu dijital kayıt sisteminin neresinde?
Şu an için hiçbir yerinde!
Gündemde e-devlet olsa da sağlık alanında bilinen bir çalışma yok!
Peki birileri çalışıyor mu?
Evet!
Öne çıkan bazı özel şirketler var!
Hem PCR laboratuvarlarını kuruyorlar, hem de bazı sağlık kayıtlarını tutmaya çoktan başladılar!
Her şey gözümüzün önünde oluyor ama görmüyoruz nedense!
Sağlık kayıtlarımız şimdiden risk altına girmiştir!
Ne yapmalı?
Devlet derhal harekete geçmeli!
Sağlık verilerinin basit veriler olmadığı, bireysel güvenlikten de öte, ülkelerin ve toplumların geleceğini doğrudan etkileyecek bilgi depoları olduğunu görmeli!
Sağlıkta PCR testleri, aşı kayıtları ve özellikle de bireylerin sağlık verilerinin kayıt ve güvenliği konusunda ipin ucunu birilerine kaptırmadan kontrolü eline almalı!
İş bu kadar ciddi!
İletişim: 0542-8529899