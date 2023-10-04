Sağlık Bakanlığı uyardı: “Sivrisineklere üreme olanağı tanınmamalı, biriken sular sık sık boşaltılmalı”

Başlıca belirtileri arasında baş ağrısı, grip benzeri semptomlar, sırt ağrısı, ani başlayan yüksek ateş, halsizlik ve kaslarda güçsüzlük olan hastalığın aşısı ve ilaçla tedavisi yok

Bazı vakalarda hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar yatarak tedavi ediliyor, hastalık ölüme yol açacak kadar ciddi de seyredebiliyor

Sağlık Bakanlığı Lefkoşa’da Batı Nil virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı.

Enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan, aşısı ve ilaçla tedavisi olmayan Batı Nil virüsünden korunmanın en önemli yolu biriken suların sık sık boşaltılması.

Virüsün bulaştığı kişilerde görülen başlıca belirtiler arasında baş ağrısı, grip benzeri semptomlar, sırt ağrısı, ani başlayan yüksek ateş, halsizlik ve kaslarda güçsüzlük var. Sağlık Bakanlığı, sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsünün belirtileri konusunda yazılı açıklama yaparak, tedbirleri de hatırlattı.

-İnsandan insana bulaş söz konusu değil

Açıklamada, enfekte sivrisineklerin Batı Nil virüsünü insanlara ve hayvanlara bulaştırdığı, insandan insana bulaşın söz konusu olmadığı ifade edildi.

-Ana konak kuşlar…

Bakanlık açıklamasına göre, ana konağı kuşlar olan Batı Nil Virüsü insanlara en sık ‘Culex’ cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor.

-İlk görülen belirti baş ağrısı

Açıklamaya göre, batı Nil Virüsüne bağlı olarak gelişen hastalıkta çoğu zaman ilk görülen belirti baş ağrısıdır. Çoğunlukla grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan belirtiler arasında sırt ağrısı da var. Ani başlayan yüksek ateş, halsizlik ve kaslarda güçsüzlük önemli belirtiler arasındadır. Batı Nil Virüsü enfeksiyonun bazı vakalarda hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar yatarak tedavi ediliyor, hastalık ölüme yol açacak kadar ciddi de seyredebiliyor.

-Vakaların yüzde 90’ında yüksek ateş görülür

Virüsü bulaşan kişilerde, mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenfadenopati olarak bilinen lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi gibi semptomlar da görülebilir. Vakaların yüzde 90’ında ise Batı Nil Ateşi olarak bilinen yüksek ateş görülür.

-Aşısı ve ilaçla tedavisi yok… Sivrisineklere üreme olanağı tanınmamalı, biriken sular sık sık boşaltılmalı

Aşısı ve ilaçla tedavisi olmadığı için Batı Nil Virüsünden korunma tedbirleri çok önemli.

Hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklere üreme olanağı tanımamak, oluşan larvaları yok etmek için evlerin bahçesinde olan saksı altındaki suların, süs havuzlarının, kapların ve lastik içinde biriken suların sık sık boşaltılması gerektiği vurgulandı.

-İlaçlamalar aralıksız sürüyor

Sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğü de belirtildi.

Tedbirler konusunda halkı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüğü açıklanırken, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında oluşturulan kurullarla komitelerin, paydaşları Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Çevre Dairesi, Veteriner Dairesi ve Belediyeler Birliği ile iş birliği ve çalışması sürüyor.