Dr. İlker İpekdal

İlk isyan eden, eski Sağlık Bakanı Dr. Dt. Sayın Filiz Besim olmuştu.
Kendisi de bir diş hekimi olması itibariyle de konunun detaylarına daha da hakimdi.
Sayın Besim, Şubat 2020’de: “Sağlık Bakanlığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Diş Hekimliği birimi hekimleri hemşireleri ve diğer personeli ile birlikte açılacak olan özel bir üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesine taşınıyormuş. Bunun için bakanlar kurulundan beş yıllık bir protokol geçirilmiş” demişti.
Bu üniversite Final Üniversitesi, bulunduğu yer de Lefkoşa Ortaköy’deki eski Önder Alışveriş Merkezi’nin binası idi.
Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ali Pilli’nin, Sayın Besim’e hiç gecikmeden: “Böyle bir çalışma vardır ama protokol henüz imzalanmadı. Yeni yer açılsa bile mevcut yerler de çalışacak. Hiçbir yer kapanmayacak topluma daha iyi bir diş sağlığı hizmeti vermek için çabalıyoruz.’’ diye cevap vermişti.
Sonra ne oldu?
Koronavirüs geldi. Kapandık.
Sağlın Bakanlığı, Pandemi Merkezi ve Pandemi Hastanesi arayışlarına girdi.
Bilmem kaç defa karar değiştirildi.
Dönüldü dolaşıldı, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin de verildiği Ayaktan Tanı Merkezi, Pandemi Merkezi olarak ilan edildi.
Peki ağız ve diş sağlığı hizmetleri nereye taşınacaktı?
Final Üniversitesi’nin o meşhur binasına!
Evet, bu günlerde Sağlık Bakanlığı, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini, Final Üniversitesi bünyesine taşımayı planlıyor!
Üstelik ortalıkta bir sürü spekülasyonlar da dolaşıyor!
Final Üniversitesi, binasını Sağlık Bakanlığı’na hibe mi edecek?
Final Üniversitesi, Sağlık Bakanlığına yeni diş üniteleri mi bağışlayacak? Bağışlayacak ise kaç tane bağışlayacak?
Sağlık Bakanlığı neden dönüp dolaşıp da, daha pandemi ile bile tanışmadan planlanan ve tepkiler gelince rafa kaldırılan, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin Final Üniversitesi’nin binasına taşınması olayını gerçekleştirmek için var gücü ile gayret sarf ediyor?
Devletin dağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunduğu merkez, Pandemi Merkezi bahanesi ile, göz göre göre sabote mi edilmiş olunuyor?
Sayın Sağlık Bakanı’mız halkımızın karşısına çıkıp, Sağlık Bakanlığı ile Final Üniversitesi’nin ne gibi bir ilişki içerisine girdiğini detayları ile açıklamalıdır.
Devletin ağız ve diş sağlığı biriminde kaç diş hekiminin gerçekten aktif olarak çalışmakta olduğunu, hangi hizmetlerin verilip hangi hizmetlerin verilmediğini halkımızla paylaşmalıdır.
Bu bilgileri birinci ağızdan öğrenelim ki, pandemiden çok daha önce başlayan, Sağlık Bakanlığı ile Final Üniversitesi arasındaki ‘’dişsel flörtün’’, pandemi bahanesi ile ‘’nikaha’’ dönüşüp dönüşmeyeceğini hep birlikte anlayalım…
Dr. H. İlker İpekdal
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