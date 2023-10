UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI TEDAVİ İÇİN PEMBE KÖŞK’E SEVK EDİLEBİLECEK VE HASTALARIN TEDAVİ MASRAFLARININ YÜZDE 80’İ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Lefkoşa, 11 Kasım 19 (.): Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında protokol imzalandı.

Protokole göre, uyuşturucu bağımlıları tedavi için Pembe Köşk’e sevk edilebilecek ve hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanacak.

PROTOKOL

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibiyle birlikte Karşıyaka’da bulunan ve bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokol ile artık uyuşturucu bağımlıları tedavi için Pembe Köşk’e sevk edilebilecek.

Devlet tarafından Pembe Köşk’e sevk edilen hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanacak.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve hastane kurucularından Hüda Hüdaverdi ile hastaneyi gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastanede tedavi ve rehabilite edilen hastalarla da öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Ali Pilli, hastalarla yakından ilgilenme ve sohbet etme fırsatı buldu.

PİLLİ : “GENÇLERİMİZİN DEVLET DESTEĞİYLE TEDAVİ OLMALARINI SAĞLAMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Ziyarette konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bağımlılıklarla mücadele ve bağımlı hastaların yeniden topluma kazandırılması noktasında oldukça kararlı olduklarını vurgulayarak, “Maddi olarak tedavi olmaya imkânı olmayan gençlerimizin devlet desteğiyle tedavi olmalarını sağlamak boynumuzun borcudur” dedi.

Alkol ve madde bağımlılıklarının tüm dünyada olduğu gibi toplumumuzun da en büyük sorunlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Pilli, “Devletler, toplum sorunlarında bağımlılıkla mücadele konusunu ilk sırada önem vermektedir. Bizim ülkemizde de Başbakanlık bünyesinde kurulan Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile bu soruna ciddi şekilde önem vermekteyiz. 35 yıllık meslek hayatımda bağımlılık sorununun yarattığı olumsuzlukları kendi gözlerimle görmüş birisi olarak bağımlılıkla mücadelenin önemini bilen birisiyim” şeklinde konuştu.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ikinci kez ziyaret ettiğini belirten Bakan Pilli, merkezin fiziki yapısının oldukça iyi olduğunu ve bunun yanı sıra merkezde alanında uzman ve profesyonel kişiler tarafından hizmet verildiğini vurguladı.

Rehabilitasyon ve tedavinin en önemli kısmının bu tedavilerin profesyonel kişiler tarafından verilmesi olduğuna dikkat çeken Bakan Ali Pilli, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın uzun yıllardır ülkede bağımlılıklarla mücadele anlamında büyük katkılar yaptığını söyledi.

Pilli şöyle devam etti:

“Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin toplumumuza ciddi şekilde faydalı olacağına canı gönülden inanıyorum. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın bu konuda başarıları da yıllarıdır tüm toplumumuz tarafından bilinen bir gerçektir. Biz hem hükümet olarak hem de bakanlık olarak bağımlılıkla mücadele konusunda atılan her adıma destek vereceğimizin ve katkı koyacağımızın bilinmesini istiyorum. Bu bir başlangıç adımıdır ve önümüzdeki dönemlerde bağımlılıklarla mücadele konusunda birçok adım atılacaktır. Önümüzdeki dönemlerde devlet tarafından kurulacak olan alkol ve madde bağımlılıklarıyla tedavi merkezi ile Pembe Köşk arasında da işbirlikleri devam edecektir. Ülkemizde bağımlılıklarla mücadele ve bağımlı hastaların yeniden topluma kazandırılması noktasında oldukça kararlıyız. Maddi olarak tedavi olmaya imkânı olmayan gençlerimizin devlet desteğiyle tedavi olmalarını sağlamak boynumuzun borcudur”

Bu işbirliğinin sadece bir ilk adım olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, önümüzdeki dönemde bağımlılıklarla mücadele anlamında birçok önemli adımın daha atılacağını dile getirdi.

KARAOKÇU: “DENETİMLİ SERBESTLİK YASASI ARTIK VERİMLİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAK”

“Uyuşturucuyla mücadele anlamında tarihi bir adımın atılmasına bir katkımız olmuşsa ne mutlu bize” diyen Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da şöyle konuştu:

“Göreve geldiğimizden bu yana tedavi ve rehabilitasyon konusunda çok mücadele verdik. Beş yıllık görev sürem boyunca beşinci hükümetle çalışıyorum ve her hükümet döneminde bu konunun kavgasını verdik. Çok gelgitler olmasına rağmen bu projeyi hayata geçiremedik ve maalesef bu süreçte birçok gencimizi kaybettik”

Artık, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’na başvuran acılı ve dertli ailelere bir ışık tutabildiklerini vurgulayan Hasan Karaokçu, “90’lı yıllardan beridir Mehmet Çakıcı’yla birlikte uyuşturucuyla mücadele anlamında büyük çaba harcıyoruz ama burada en büyük teşekkürü hak eden Sağlık Bakanımız Ali Pilli ve ekibidir. Sağlık Bakanımız göreve geldiği günlerde kendisini ziyaretimde bana, ‘Ben icraat yapmak için bu göreve geldim. Bu kararlılığımı sonuna kadar sürdüreceğim ve başarılı olamazsam da kliniğime geri dönerim’ diyecek kadar güçlü iradeye sahip bir kişidir” dedi.

Hem madde bağımlılarının hem de ailelerinin büyük acılar çektiğini ifade eden Karaokçu, yıllardır madde bağımlılarının belki uyuşturucudan uzak kalır umuduyla Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığını fakat her seferinde bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Artık ülkede gerçekten çağdaş anlamda ve tam donanımlı bir rehabilitasyon merkezi olduğunu belirten Hasan Karaokçu, “Uyuşturucu bağımlısı gençlerimizin cezaevine gönderilmemesi için yıllarca mücadele verdik. Büyük bir dirençle karşılaşmamıza rağmen denetimli serbestliğin yasallaşmasını sağladık fakat rehabilitasyon ve tedavi merkezimizin olmaması nedeniyle bu süreçte tedavi olamayan ve başarısız olan uyuşturucu bağımlıları günün sonunda cezaevine gönderiliyorlardı. Artık Denetimli Serbestlik Yasası’nın çok daha verimli şekilde çalışacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adımın da eğitim olduğuna dikkat çeken Hasan Karaokçu, gelmiş geçmiş Eğitim Bakanları’yla bu konuda bir ilerlemeye sağlayamadıkları ve bağımlıklarla mücadele konusunun eğitim müfredatına eklenemediği eleştirisinde bulundu.

ÇAKICI: “BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ANLAMINDA TARİHİ BİR ADIM ATILDI”

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı da, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkede yıllardan sonra bağımlılıkla mücadele için büyük bir adım atıldığını vurguladı.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede tarihi bir adım atıldığını söyleyen Çakıcı, Sağlık Bakanı Pilli’nin talebi ve önerisi doğrultusunda, 26 Eylül’de Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak hasta sevki anlaşması yapıldığını, bu konuda Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun da büyük bir desteği ve çabası olduğunu anlattı.

Bağımlı kişilerin tedavisinin yıllardır Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde elverişsiz koşullarda, ruh ve sinir hastalarıyla bir arada yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Çakıcı, rehabilitasyon ve tedavi merkezinin büyük bir eksiklik olduğunu da vurguladı.

Denetimli Serbestlik Yasası’nın rehabilitasyon merkezi eksikliğine rağmen Cumhuriyet Meclisi’nde onaylandığını anımsatan Çakıcı, artık uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyon ve tedavi merkezinde tedavi görebileceklerini söyledi.

Ülkedeki rehabilitasyon merkezi eksikliği nedeniyle tedavi görmek isteyen bağımlıların yıllardır yurtdışına giderek yüklü meblağlar ödemek zorunda kaldıklarını ifade eden Çakıcı, “Sağlık Bakanımız tarihi bir adım atarak bağımlı hastalarımızın ülkemizde devlet desteğiyle tedavi görmesi için elini taşın altına koydu ve bu protokole imza attı. Bağımlı hastalarımızın tedavisi bizim için çok önemlidir çünkü maalesef bağımlı hastalarımız trafik kazalarına ve suç olaylarına karışıyorlar, uyuşturucu satıcılarının aleti oluyorlar, aileler, yuvalar dağılıyor ve birçok gencimiz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybediyor” dedi.

“YURTDIŞINDAN TEDAVİ OLMAYA GELİYORLAR”

Bağımlıların artık Pembe Köşk’te devletin desteğiyle tedavi olabileceklerini ve maddi imkânı olmayan bağımlı hastaların da bu merkezden yararlanabileceklerini kaydeden Çakıcı, devlet tarafından Pembe Köşk’e sevk edilen hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’inin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Pembe Köşk’ün hayata geçmesinin ardından, normal şartlarda hastaneye yatırılmaktan kaçan bağımlıların artık tedavi görmek için adeta sıraya girdiklerini ve devlet desteğiyle Pembe Köşk’te tedavi olmak için başvurduklarını dile getiren Mehmet Çakıcı, şöyle konuştu:

“Güzel işler yaparsak ve insanlarımıza iyi bir imkân sağlarsak meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum. Dört aylık süreçte merkezimize ülkemizin yanı sıra, Danimarka, Ürdün, Güney Kıbrıs ve Belçika’dan hastalarımız başvurdu. Aslında biz burada bir sağlık turizmi de yapıyoruz. İlk kez durumu tersine çevirdik ve tedavi için vatandaşlarımızı yurtdışına gönderirken, artık yurtdışından yabancı uyruklu kişiler tedavi amacıyla ülkemize getirmeyi başardık”

Çakıcı, geçmişte rehabilitasyon ve tedavi merkeziyle ilgili hep engellerle karşılaştıklarını fakat Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu projeye destek vererek bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bir adım atılmasına önayak olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki rehabilitasyon merkezi eksikliği nedeniyle tedavi görmek isteyen bağımlıların yıllardır yurtdışına giderek yüklü meblağlar ödemek zorunda kaldıklarını, maddi imkanı bulunmayan kişilerin ise tedavi olamadıklarını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ise, “Sağlık Bakanımız tarihi bir adım atarak bağımlı hastalarımızın ülkemizde devlet desteğiyle tedavi görmesi için elini taşın altına koydu ve bu protokole imza attı.”

Ülkede uzun yıllardır uyuşturucu ve bağımlılık tedavisinin olmadığını ve aslında yapılanların gerçek bir tedavi olmadığını savunan Mehmet Çakıcı, Pembe Köşk’ün hayata geçmesiyle birlikte ilk kez gerçek anlamda bağımlılık tedavisi yapılmaya başlandığını vurguladı.

