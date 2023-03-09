Bakan Altuğra: “Verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Verilen söz senettir”

Sağlık Bakanlığı ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Gönyeli’de sağlık merkezi oluşturulması ve Alayköy’deki mevcut sağlık ocağında iki haftada bir sağlık hizmeti verilmesine yönelik protokol imzaladı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra imza töreninde yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Verilen söz senettir” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre protokole, Sağlık Bakanı Altuğra ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu imza koydu.

-Amcaoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu konuşmasında, protokolün, sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek amacıyla imzalandığını belirtti.

Belediyeler reformu sonrasında Gönyeli-Alayköy belediyelerinin birleştirilmesiyle belediyenin sınırlarının genişlediğine ve büyük bir bölgeye hizmet verdiğine dikkati çeken Amcaoğlu, önceki dönemde özellikle 65 yaş üstü bireyler ile ilgili bir takım hizmetler verildiğini ancak bu hizmetlerin genişletilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Gönyeli’de 65 yaş üstü bireylere sağlık hizmeti vermek adına Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde bir doktor odası ve ayrı bir muayene odası olduğunu ifade eden Amcaoğlu, bunun aktif hale getirilmesi için bakanlığa taleplerini ilettiklerini belirtti.

Pandemi öncesinde Alayköy bölgesindeki Sağlık Ocağı’nda 15 günde bir doktor ve hemşire bulunduğunu dile getiren Amcaoğlu, bu sağlık ocağının aktif hale getirilmesinin, Alayköy’de seçim öncesinde yaptıkları gezilerde halkın en büyük talebi olduğunu söyledi. Amcaoğlu, her iki talebi de içerecek şekilde bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

-“Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi tamamlandığı zaman daha donanımlı ve daha iyi şartlarda sağlık hizmetleri verilecek"

Sağlık hizmetlerinin bir an önce başlaması için Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde geçici bir süreliğine yer ayarlandığını belirten Amcaoğlu, Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi tamamlandığı zaman daha donanımlı ve daha iyi şartlarda sağlık hizmetlerinin verileceğini söyledi.

-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, seçim çalışmaları sırasında Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun, bölge halkına çok daha konforlu sağlık hizmeti sunulması yönünde kamuoyuna verdiği bir söz olduğunu hatırlatarak, bakanlık olarak kendilerinin de Amcaoğlu’na bunun gerçekleşmesi yönünde söz verdiklerini söyledi. Altuğra, “Verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Verilen söz senettir” dedi.

Hukukçularla, hekimlerle ve ilgili tüm taraflarla yapılan toplantılar sonrasında sağlıklı bir protokol imzalandığını ifade eden Bakan Altuğra, hem devlet hastanelerinin yükünü hafifletmek hem de vatandaşların çok daha konforlu sağlık hizmeti alabilmeleri için sağlık merkezlerine ve sağlık ocaklarına büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

-“Bu ilk adım… Hizmet yelpazesini genişleteceğiz”

Bir kardiyoloji uzmanının her gün Gönyeli’de, 15 günde bir ise Alayköy’deki Sağlık Ocağı’nda hizmet vereceğini kaydeden Altuğra, bunun ilk adım olduğunu, hizmet yelpazesini genişleterek, bu hizmetleri halka vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı Altuğra, “Fizyoterapistlerimiz, diyetisyenlerimiz, rehabilitasyon için verilmesi gereken tedaviler ve uygulamalar her ne ise ilgili uzmanlar tarafından bölge halkına verilecektir” diye konuştu.