Dr. İlker İpekdal

Birçok doktor gibi ben de her gün istinasız aşılar konusunda telefonla aranıyorum.
Kendisine veya yakınlarına aşı sırası geldiğini söyleyenler aşıyı olup olmama konusunda hala tereddütte olduklarını dile getiriyorlar.
Tereddütlerini giderdikten sonra ise hangi aşının seçileceği konusu gündeme geliyor.
Aslında aşı seçme lüksümüz yok.
Zaten ülkemizde şu anda Sinovac aşısı yok.
Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraXeneca aşısı var.
Ancak aşılar farklı bölgelere dağıtılmış.
Örneğin, Pfizer-BioNTech aşısı Lefkoşa’da, Oxford-AstraZeneca aşısı ise Girne’de yapılıyor.
Bunun sebebi saklama koşulları olsa da kişilere seçim hakkı verilmeyen bir durum aslında.
Aşı konusunda kişilere seçim hakkı verilip verilmemesi ayrı bir konu.
Aşı yokluğunda böyle bir lüksümüzün olamayacağı söylense de, dünya genelinde aşılama sürecine baktığımızda güven konusunda önde giden ve biraz zedelenen aşılar da yok değil.
Şu an bu iki aşı da elimizde.
Bir dönem Oxford-AstraZeneca aşısının yapılmasını Güney ile birlikte askıya almıştık.
Şimdilerde belli ki halkımıza yapılmaya başlandı.
Ancak olası yan etkileri (pıhtılaşmaya eğilimin artması) nedeniyle doğal olarak halkımızda Oxford-AstraZeneca aşısı ile ilgili bir çekince mevcut.
Beni aradıklarında, Oxford-AstraZeneca aşısı olduğu için aşıyı yaptırmaktan vazgeçtiğini, keşke başka yerde ikamet etse de Pfizer-BioNTech aşısı olmayı tercih edeceğini söyleyenler oldu.
Aşı sırası gelip de gidip gitmeme konusunda tereddütte olduğunu, Türkiye’den gelecek Sinovac aşısını bekyeleceğini söylerse aşı hakkının yanıp yanmayacağını soranlar da var.
Çok şükür ki gerek gerek Türkiye’den gerekse Avrupa Birliği’nden ülkemize aşılar geliyor.
Tanınmamış ülkenin unutulmamış insanları olduğumuz için şanslıyız.
Ancak, aşılar konusunda halkımızın akıllarında hala soru işaretlerinin olması konusunda Sağlık Bakanlığı’ndan bazı adımların atılması gerekiyor.
Aşılananların sayısı arttıkça, farklı aşılar ülkemize geldikçe, beraberinde getirecekleri soru ve sorunları sağlıklı yönetebilmek için bazı girişimlerde bulunmasında fayda olacağa benziyor.
Aşı danışma ve bilgilendirme konusunda çağrı merkezi kurulması, yazılı ve görsel basının kamu spotu ve bilgilendirme açısından daha verimli kullanılması gerekliliği de ön plana çıkıyor.
Aşı programı, aşıların verimli bir şekilde bireylerle buluşturulabilmesi önemlidir.
Tamamlayıcı unsur ise bireylerin kendilerini aşıların etki ve yan etkileri konusunda da güvende hissetmelerini sağlamaktır.
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