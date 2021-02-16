Dr. İlker İpekdal

Sayın Sağlık Bakanı’mız:
KONU – 1 :
Dün BRT kanalında hızlı antijen testleri ile ilgili konuşurken:
‘’ Test sayımız ülkemize göre tamamdır. Test sayımız düşük falan değildir.
Yaptığımız testler Covid-19 testlerinde en kabul edilen testlerdir.
Bugün Rum tarafında 30 bin test yapılıyor ama bunlar hızlı antijen testleri şeklindedir. Rum tarafında sadece bin adet PCR testi yapılıyor.
Dolayısıyla bize de antijen testleri yapılması konusunda bir baskı vardı.
Ama tabii ki şu anda yaptığımız testler bile yeterlidir ki 5 bin civarındadır. Beş binin altına düşmemek için var gücümüzle merkezlerde yapıyoruz bu testleri.
Bu arada da, antijen testler yani hızlı testler75 bin adet bu hafta içerisinde AB üzerinden bize gelecektir. Bir de bu testlerden bir miktar Türkiye’den sipariş ettik. Onları da devreye sokacağız.’’ dediniz.
Bir doktor olarak soruyorum:
Hızlı antijen testleri konusunda baskı var dediniz.
Kimler neden baskı yaptı?
Diğer taraftan Güneyden 75 bin adet hızlı testin geleceğini söylediniz.
Bu testleri AB’nin kendisi bizlere sormadan mı gönderiyor yoksa içimizden birilerinin talepleri doğrultusunda mı gönderilmektedir?
PCR test sayısının yeterli olduğunu, PCR testlerinin Covid-19 tanısında daha güvenilir olduğunu söylediğini halde, neden Türkiye’den de hızlı antijen testi alumina gidiyorsunuz?
Bunu size kimler telkin etti?
Bu hızlı antijen testlerini hangi firma getirecek?
Bu hızlı antijen testlerinin birim maliyeti ile PCR testlerinin birim maliyetini açıklayacak mısınız?
Hem PCR hem de hızlı antijen testlerinin aynı anda yapılmasının, vaka tespitlerinde birçok soru işaretlerini de birlikte getirmeyeceğinin garantisini veriyor musunuz?
KONU – 2:
Geçtğimiz Cumartesi günü Bakanlar Kurulu’na başlığı:
KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 TEMAS TAKİBİ EKİBİ 01.01.2021 – 11.02.2021 TARİHLERİ ARASI SURVEYANS RAPORUolan bir dosya sunuldu.
Bir doktor olarak soruyorum:
Madem böyle bir rapor sunulabiliyordu, bugüne kadar neden hazırlanmadı?
Temas takip ekibinin isimleri neden bu raporda yoktur?
Surveyans raporunu hazırlamak Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereği, Surveyans Komitesi’nin sorumluluğunda değil midir?
Bu raporu gerçekte kimler hazırladı?
Bundan sonraki dönemlerde, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereği faaliyette olması gereken KOMİTELER, faal hale getirilmiş midir?
Yoksa bu raporlar, ‘’yasaksavar tarzda’’ yine bilinen belli başlı kişiler tarafından mı yapılmaktadır?
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı bugüne kadar verilmeyen raporlardan neden sorumlu tutulmamaktadır?
Sayın Sağlık Bakanı’mız;
Bu iki konu, önümüzdeki günlerde pandemide izlenecek yol haritasını belirleyecek önemli konulardan sadece ikisidir.
Bu soruların gerçek muhatabı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Ali Çaygür olsa da, bugüne kadar istikrarlı bir şekilde koruduğu GİZEMLİ SESSİZLİĞİ nedeniyle, cevaplarını sizlerden beklemek durumundayız.
Kaptanı siz olsanız da gemi hepimizin gemisidir.
İletişim: 0542-8529899