Dr. İlker İpekdal

Pandeminin başından beri şeffaf yönetilmediğini söylemekten dilimizde tüy bitti.
Geldiğimiz son noktanın da sebebi de budur zaten.
Açıklamalarda kim yetkili kim değil, bir doktor olarak ben bile anlamakta zorluk çekiyorsam, mantıksızlıklar görüyorsam, halkımızın kafasının karışması kadar doğal bir durum da olamaz.
Üç konu çok önemli:
- Vaka artışları
- Karantina otellerinde tutulan PCR pozitif birey sayısı
- Hastanede yatırılarak tedavi edilen hasta sayısı
Bu konu ile ilgili açıklamaların bir devlet disiplini ve ciddiyeti çerçevesinde olması gerekiyor.
Çünkü hem toplum sağlığını ilgilendiriyor hem de ülkemizin sağlıkla ilgili tarihi kayıtlara giriyor.
Son açılma ile birlikte vaka artışları herkesçe malum.
Vaka artışlarına paralel olarak Acil Durum Hastanesi’ne yatışların da artması beklenilen bir durum.
Sağlık Bakanlığı günlük verileri açıklıyor. Vaka artışlarını temkinli bir takip içerisinde olduğu belli.
Diğer taraftan, iki hafta önce Acil Durum Hastanesi sorumlu doktoru Dr. Erol Uçaner’in, artan vakalar ile ilgili açıklamasını hep birlikte okuduk (https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n373539-dr-erol-ucaner-vaka-artisi-cok-ciddi-degil-onemli-olan-hastaneye-yatan-hasta-sayisi). O günlerde vaka artışlarında ciddi bir artış yaşandığını ancak 88 vakanın çok ciddi bir rakam olmadığını, önemli olanın hastanede tedavi görecek hasta sayısı olduğunun altını çizmişti.
Özetle, vakalar artsa da hastanede yatırılarak tedavi edilen hasta sayısı, pandeminin kritik parametresi idi!
Gelelim Göğüs Hastalıkları Servis Şefi Dr. Mustafa Akansoy’un açıklamalarına.
Geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamasında vaka artışlarına dikkat çekerek, bu gidişle Acil Durum Hastanesi’nde boş yatak kalmayacağını, hastaların odalara ikişerli yatırılmaya başilandığını açıklamıştı (https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n374428-dr-mustafa-akansoy-pandemi-hastanesinde-odalara-ikiserli-hasta-almaya-basladik).
Bu açıklama ciddi bir açıklamadır.
Hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gereken hasta sayısının kritik eşiğin üzerinde olduğunun göstergesi bir açıklamadır.
Ancak gelin görün ki iki açıklama bibirini tutmuyor.
Acil Durum hastanesi sorumlusu Sayın Uçaner’den, Sayın Akansoy’un açıklamalarını doğrulayan ya da düzelten bir açıklama da gelmedi.
Kaldı ki, dikkatleri çeken bir başka konu da, PCR pozitif hastaların yani virüs bulaştırıcı hastaların aynı odalara alınarak birbirlerinin virüs yükünü daha da artırarak hastalıklarının daha ağır seyretmelerine göz göre göre zemin hazırlanması durumu idi.
Bu konu da, sorumlu doktorlarımızın yeni bir açıklama yapmasını gerektiren önemli bir konudur!
Diğer taraftan, Göğüs Hastalıkları Servis Şefi Sayın Akansoy’un bu ilk açıklaması değildi. Bundan yaklaşık iki buçuk ay önce yapmış olduğu bir açıklamasında da vakaların artmaya devam etmesi durumunda 5 gün içerisinde tüm kapasitenin dolacağını vurgulamıştı (https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n365844-dr-mustafa-akansoy-vakalar-bu-sekilde-devam-ederse-5-gun-icerisinde-tum-kapasite-dolacak). O açıklamasından bu yana geçen sürede de vakalar artmaya devam etmişti.
Değerli okurlar;
Bu açıklamaları kendilerini pandemi ile mücadeleden sorumlu görenler yapıyor.
Yapıyor yapmasına da açıklamalar arasında tutarsızlıklar var.
Aynı doktorun iki açıklaması arasında da çelişen durumlar var gördüğünüz gibi.
Dolayısıyla, pandemi ile ilgili yapılan kritik açıklamalara Sağlık Bakanlığı’nın müdahale etmesinin zamanı geldi de geçiyor.
Acil Durum Hastanesi’nde gerçekten kaç hasta yatırılarak tedavi edilmek zorunda, en yetkili ağızdan duymanın zamanı geldi artık.
PCR pozitif tespit edilen kaç kişiye karantina otellerinde, kaç kişiye hastanede tedavi veriliyor açıklanmalı.
Hastanede yatırılarak tedavi edilenlerin kaçının durumu hafif, kaçının orta, kaçının ciddi açıklanması gerekiyor artık.
Sayın Sağlık Bakanı’nın, vakalar üzerinden toplum mühendisliği yapılmasına, toplumun psikolojisi ile oynanmasına, birileri tarafından ön plana çıkma amaçlı kullanılmasına bir son vermesi gerekiyor.
Pandemi ile yaşamayı öğrensek de felaket tellallığından da bıktığımızı birilerinin artık görmesi gerekiyor.
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