Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 12. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Dinçyürek'in mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihe geçmiş, büyük özveri ve fedakarlık ortaya koyarak halkına önderlik etmiş büyük devlet adamı, değerli insan Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş’ı 12. ölüm yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, hukukçu, mücahit, lider, devlet adamı olan Rauf Raif Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla Kıbrıs mücadele tarihiyle özdeşleşmiştir. Kıbrıs davasına adanmış ömrü boyunca, Kıbrıs Türkünün adadaki varlığının devam etmesi ve özgür bir şekilde yaşaması için yılmadan inançla mücadele etmiştir.

Rauf Raif Denktaş’ın bugünlere gelene kadar ortaya koyduğu ilke ve değerleri daima hatırlanacak, genç nesillere rehberlik edecektir. Bizlere düşen görev, yeri asla doldurulamayacak Kurucu Cumhurbaşkanımızın anısını yaşatmak, bizlere emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarken, aziz hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.”