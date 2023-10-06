Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek başkanlığında “yeşil reçete denetimi ve ilaç takip sistemi” konusunda oluşturulan komite ilgili paydaşların katılımıyla bakanlıkta toplantı yaptı ve bazı kararlar üretildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek başkanlığında, bakanlık müsteşarı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü, İlaç ve Eczacılık Dairesi müdürü ve temsilcisi, Eczacılar Birliği Başkanı, Tabipler Birliği’nden bir temsilci, ayrıca İlaç ve Ecza depolarına mensup kişilerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, bazı kararlar oy birliğiyle alındı.

Açıklamaya göre komite toplantısında alınan kararlar şöyle:

“İlaç takip sistemi devreye girene kadar, yeşil reçete kapsamında olan ilaçların stok miktar takiplerinin yapılabilmesi amacıyla eczane ve ecza depoları 3 ayda bir yeşil reçete stok miktarlarını İlaç ve Eczacılık Dairesine bildirecektir.

Ayrıca Eczane ve ecza depoları stoklarında bulunan miadı geçmiş yeşil reçeteye tabi ilaç miktarları her ayın 15'ine kadar İlaç ve Eczacılık Dairesine bildirilecek ve miadı geçmiş ilaçlar tutanakla İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne teslim edilecektir.

Miadı geçmiş ilaçların ilk teslimatı en geç 15 Kasım tarihine kadar yapılacaktır. Ve böylece her ayın ilk 15’ine kadar bu uygulama düzenli olarak devam edecektir.

Miadı geçmiş yeşil reçeteye tabi ilaçlar İlaç Eczacılık Dairesi Başkanlığında adli makamlar eşliğinde ve gerek görülmesi halinde KTTB ve KTEB’nin temsilcilerin de huzurunda Çevre Koruma Dairesi tarafından önerilen akredite edilmiş tesiste imha edilecektir.

Çevre Yasası kapsamında ilaç imhasının belediyeler tarafından yapılmasının yasal olmaması nedeniyle Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bu konuda Belediyeler Birliği başta olmak üzere tüm yerel yönetimlere bildirimde bulunacaktır.

Temel hedef, ülkeye kare kodsuz ilaç girişinin yasaklanması ve bu uygulamaya ilk olarak yeşil reçeteye tabi ilaçlardan başlanmasıdır. Kare kodsuz olan ve yeşil reçeteye tabi ilaçların ülkeye girişlerinde ve satış aşamalarında kontrollerinin sağlanması amacıyla bir sonraki toplantıya tarafların hazırlık yaparak katılmaları oy birliği ile karara bağlanmıştır.”

Toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Dinçyürek, dün itibarıyla tüm eczane ve ecza depolarından 2023 yılı içerisinde yeşil reçete satışları ve stokları konusunda yazılı raporlar alınmaya başlandığını ve incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Dinçyürek, kamu sağlığını tehdit eden her türlü olayın ve işlemin karşısında olduklarını ve bu konuların takipçisi olacaklarını bir kez daha yineledi.