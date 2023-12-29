Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tüm servisleri ziyaret ederek hastaların ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyareti kapsamında Yeni Girne Hastanesi’ne değinen Bakan Dinçyürek, hastane inşaatının hızla ilerlediğini, hedefin 2024 yılında hizmete girmesi olduğunu belirtti.

Dinçyürek, Girne nüfusunun arttığını, yeni hastanenin sağlık hizmetlerinden yararlanılması adına bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını, 2024 yılında Girne'deki hastaları Yeni Girne Hastanesi’nde ziyaret etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Dinçyürek, hastaneyi 2024 yılında tam donanımlı bir şekilde hizmete sunmak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.