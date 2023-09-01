Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyarette Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl konuşma yaptı.

Bakan Dinçyürek’e Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar'ın eşlik ettiği ziyarette yapılan konuşmalarda iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yıllarca üyesi olduğu, Yönetim Kurulu’nda çalıştığı birliği ziyaret etmekten mutlu olduğunu dile getirerek, “Usul gereği birliğin bakanlıkta beni ziyaret etme talebi oldu. Ancak ben burasını yuvam olarak gördüğümden önce ben yuvama gelmek istedim” dedi.

Dinçyürek, birlikle yapacağı bir sonraki toplantıda çalışma grubu oluşturarak sağlığı ileri götürme, sağlık çalışanlarının şartlarını iyileştirme, sistemi kurgulayarak halkın daha iyi hizmet almasını sağlamak konularında birlikte çalışacaklarını belirtti.

Bakan Dinçyürek, sağlık çalışanlarının katkısı olmadan ivme yakalamanın mümkün olmadığını söyledi.

-Özant

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, bakandan usul gereği ziyaret talebinde bulunduklarını ancak kendisinin birliğe gelmek istediğini söyledi ve iş birliği içinde çalışma yönünde bu adıma önem verdiklerini dile getirerek teşekkür etti.

Özant, sağlık alanında yasal olarak da söz sahibi olan birliğin bakanlıkla iş birliği yapmasının sistemin efektif çalışması anlamında önemli olduğunu vurguladı.

Meslekten ve sorunları bilen bir kişi olan Bakan Dinçyürek ile uyumlu çalışmalar yapacaklarına inanç belirten Özant, iletişimin önemine vurgu yaparak, önceki bakana görevinin sonuna kadar resmi ziyaret yapamadıklarını söyledi.

-Taşargöl

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl de Bakan Dinçyürek ile iş birliği içinde çalışacaklarına inanç belirtti.

Taşargöl, iş birliği yapmanın önemine değinerek iş birliği sağlandığında sıkıntıların daha pratik bir şekilde aşılabileceğini kaydetti.