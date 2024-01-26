Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ülkede ilk kez İlaç ve Eczacılık Dairesi başkanlığında ve Polis Genel Müdürlüğü denetiminde son kullanım tarihleri geçmiş geriye dönük tüm yeşil reçeteye tabi ilaçların eczane ve depolardan tutanakla teslim alındığını, Polis Genel Müdürlüğü denetiminde, İlaç ve Eczacılık Dairesi kontrolünde imha edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, yeşil reçete denetimi konusunda bir süre önce bakanlık bünyesinde oluşturulan komitede Polis Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Vergi Dairesi, Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği ve Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılan toplantılar neticesinde kararlar üretildiğini ve bu konuda önemli bir adım atıldığını söyledi.

Bundan böyle düzenli olarak tüm süresi geçmiş yeşil reçeteye tabi ilaçların toplanma ve imhasına devlet denetiminde devam edileceğini dile getiren Dinçyürek, bu süre zarfında tüm masrafların Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenildiğini vurguladı.

Dinçyürek, uygulamanın, ülkede Çevre Dairesi tarafından izinlendirilmiş tek tesis olan Gürdağ Ltd. ile özel imha koşulları ile yapıldığını ifade etti.