Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, önümüzdeki 15 ay içinde KKTC’de ihtiyaç duyulacak tüm ilaçlara erişimin sağlanabilmesi için tüm çalışmaların, düzenleme ve planlamaların yapıldığını söyledi.

Bakan Dinçyürek, hastaların tedavilerinin kesintiye uğramamasının birincil hedefleri olduğunu vurguladı.

İlaç Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş hizmet verebilmesi ve daha denetlenebilir şeffaf bir yapı için yoğun bir çalışma başlattıklarını söyleyen Bakan Dinçyürek, e-sağlık çalışmaları kapsamında hastaların ilaca erişiminin önü açılacağını ve reçete yazdıracak hekim bulma derdinin son bulacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek bugün Sağlık Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ilaç temini konusunda yapılan çalımalar ile İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde yapılan yeni düzenlemeler konusunda bilgiler verdi.

Ülkede artan nüfusun da etkisiyle bir süredir ilaca erişimde sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Bakan Dinçyürek, göreve geldikleri 11 Ağustos’tan bu yana sorunları çözmek adına adım adım, kısa ve orta vadede eylem planları oluşturduklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde ilaca ayrılan bütçenin bittiğini gördüklerini belirten Bakan Dinçyürek, enflasyonist ortamdan kaynaklanan sorun nedeniyle Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’la yürütülen ortak çalışmalar ve Sağlık Bakanlığı’nın kendi imkan ve kaynaklarıyla ilaç alımı için ilk etapta 27 Milyon TL kaynak yaratarak acil ilaçların alımını yaptıklarını anlattı.

Yaratılan kaynağın mevcut ilaç ihtiyacını karşılamadığını, dolayısıyla Maliye Bakanlığı’ndan 25 Milyon TL ek kaynak temin ederek, ilaç tedariki sağladıklarını ve ilaçların devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarına gönderildiğini anlatan Bakan Dinçyürek, 11 Ekim’de Meclis’ten ek bütçenin geçmesiyle sağlığa önemli bir pay ayrıldığına işaret etti.

-Ek bütçeden, 165 Milyon TL ile ek ilaç alımı sağladık

Ek bütçede yer alan ilaç alım kaleminin eksik ilaçların tamamlanması için kendilerine imkan yarattığını ifade eden Bakan Dinçyürek, ilaç sıkıntısının ötelenecek bir durum olmadığın, yasalara ve İhale Yasası’na uygun yöntemlerin seçilerek, 165 Milyon TL ile ek ilaç alımı sağladıklarını anlattı.

482 kalemde ihaleye çıkıldığını, bunlardan 460 kaleme ihale atıldığını ve teklif atılan ihalelerin tamamının karara bağlandığını aktaran Bakan Dinçyürek, 53 kalem ilacın İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne teslim edildiğini, 407 kalem ilacın ise her gün ihaleyi kazanan firmalar tarafından İlaç Eczacılık Dairesi’ne teslim edildiğini, 460 kalem ilacın tamamının 10-15 gün içinde İlaç Eczacılık Dairesi’ne tesliminin tamamlanarak, dağıtımın yapılacağını belirtti.

-165 milyon TL’lik ilaç alımıyla ülkenin 3 aylık ilacını karşılayacak noktaya geldik

Her kalemden ilacın tedarikine gidildiğine işaret eden Bakan Dinçyürek, 165 milyon TL’lik ilaç alımıyla ülkenin 3 aylık ilacını karşılayacak noktaya geldiklerini ifade etti.

Önümüzdeki hafta 195 milyonluk bir ilaç ihalesine daha çıkılacağını belirten Bakan Dinçyürek, bazı ilaçlar için yerel firmaların teklif atmadığını, iç piyasadan temin edilemeyen ilaçların teminin Türkiye’den tedarik edilerek, tüm sağlık sektörlerine sunulacağını kaydetti.

-2024 bütçesinden sağlığa ayrılan rakam 1 milyar TL…

2024 yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın önümüzdeki günlerde görüşülmeye başlanacağını da anımsatan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, tasarı içinde sağlığa ayırılan rakamın 1 milyar TL olduğunu, bu rakamın kendilerine ciddi bir imkan yaratacağını vurguladı.

İlaç fiyatlarına her yıl Ocak-Şubat aylarında ciddi bir zam yapıldığını, bunu hesaba katarak en ucuz, hesaplı ve fazla ilacın nasıl tedarik edilebileceğini planladıklarını söyleyen Bakan Dinçyürek, bütçe geçer geçmez Maliye’den blokeyi kaldırıp Aralık ayında 3. İhaleye çıkmak için çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, hastaların tedavilerinin kesintiye uğramamasının birincil hedefleri olduğuna işaret ederek, zammı görmeden ihaleye çıkılabilmesi halinde daha çok ilaç alımı sağlanabileceğini de söyledi.

Önümüzdeki 15 ay içinde KKTC’de ihtiyaç duyulacak tüm ilaçlara erişimin sağlanabilmesi için tüm çalışmaların, düzenleme ve planlamaların yapıldığını vurgulayan Bakan Hakan Dinçyürek, yaptıkları çalışmaların sadece ilaç temini için yapılmadığını, aynı zamanda sistemi düzelterek kesintisiz hizmet vermek ve tüm hastaların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını anlattı.

-İlaç Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş hizmet verebilmesi denetlenebilir, şeffaf bir yapı için yoğun bir çalışma başlattık

Doğu planlamalar yapmak için mesai harcadıklarını ifade eden Bakan Dinçyürek, İlaç Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş hizmet verebilmesi ve daha denetlenebilir şeffaf bir yapı için yoğun bir çalışma başlattıklarını aktardı.

Bakan Dinçyürek İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde yapılan diğer çalışmalara da değinerek, ciddi bilimsel veriye dayalı bir sistem için çalışmalarını sürdürdüklerini, 2024 bütçesinin geçmesiyle İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde çalışma ve stoklama ortamı için de bir çalışma yapılmasını öngördüklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yapılan düzenlemelerle ellerindeki ilaçların tarihleri bitmeden kullanımı ve kamu kaynaklarının doğru kullanımına imkan sağlanacağına işaret ederek, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin yapısının gözden geçirilerek, daha etkin hale getirileceğini belirtti.

30 Ekim’de çalışmaların tamamlanarak hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Dinçyürek, yapılan e-sağlık çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Dijital dönüşüm ofisinin çalışmaları doğrultusunda ilaç konusunda talep ettikleri yazılımlar olduğunu ve bunların sonuçlandığını, kısa biz zaman sonra hayata geçirileceğini anlatan Bakan Dinçyürek, söz konusu yazılımlar hakkında da bilgiler verdi.

-Yeni sistemle hastaların ilaca erişiminin önü açılacak

Yeni sistemle hastaların ilaca erişiminin önü açılacağını ve reçete yazdıracak hekim bulma derdinin son bulacağını ifade eden Bakan Dinçyürek, kronik hastaların ilaçlarına ne kadar devam edileceğine hekimlerin karar vereceğini, muayene sonunda hastaların hangi ilacı ne kadar kullanacağını sisteme kaydedeceğini, böylece hastaların tekrar hekime başvurmadan belirtilen süre içinde her ay ilaçlarını alabileceğini anlattı.

Yazılımla devlet hastanelerinde ve devletin tüm resmi kurumlarında muayene olan sigortalı hastalara yazılan tüm reçetelerin Sosyal Sigortalar tarafından görünür hale getirildiğini söyleyen Bakan Hakan Dinçyürek, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin uygun görmesi ve çalışma için hazır olması halinde hastaların ilaçlarını özelden de alabileceklerini söyledi.