Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul temasları çerçevesinde Memorial Bahçelievler Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane yönetiminden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Bakanlık açıklamasına göre Bakan Dinçyürek, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nin, bir hekim gözüyle de baktığında kurumsal hizmetler veren bir hastane olduğunu, bakanlık olarak KKTC’den İstanbul'a sevk edilen hasta yoğunluğu olan bazı hastaneleri ziyaret ettiğini belirtti.

Dinçyürek, hasta refakatçileri ve hasta yakınlarını görmek istediğini onlardan da burada sunulan sağlık hizmeti konusunda bizzat bilgi almak istediğini söyledi.

Dinçyürek, kurumsal anlamda herhangi bir eksiklik veya talep varsa istişare etmek için ziyarette bulunduklarını kaydetti.

Hasta yakınları ise Bakan Dinçyürek'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Temaslarını tamamlayan Bakan Dinçyürek'in bugün yurda dönmesi bekleniyor.

Dinçyürek'e Bakanlık Müsteşarı Deren Oygar, Bakanlık Müdürü Ergin Tertemiz ve Özel Kalem Müdürü Mehmetali Hüdaverdi eşlik ediyor.