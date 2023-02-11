Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle 12 Şubat Pazar günü KKTC 'den Türkiye 'ye olmak üzere Afete özel 1 uçak seferi planlandı.

Buna göre; 12 Şubat Pazar 2023 15.00 Ercan - Adana deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız; Başvuru için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi (KKTC AFAD) 0548 884 18 18 ve 0533 874 00 93 telefon numaralarını veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı telefon numaraları olan 0542 880 76 44 ve 0533 863 82 88 telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırabilir.