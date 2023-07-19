Sadıkoğlu: “20 Temmuz, barışın ve özgürlüğün sembolü”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49. Yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayan Başkan Sadıkoğlu, Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiirinden hareketle bayrak vurgusu yaptı ve ‘senin altında doğdum, senin altında öleceğim’ dedi.

BAŞKAN SADIKOĞLU, 20 TEMMUZ MESAJI YAYINLADI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu yıl 49. Yılını kutladığımız 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.’ Barış ve özgürlük kelimesi; takvim yaprakları her yıl 20 Temmuz’u gösterdiğinde daha da anlam kazanıyor’ diyen Başkan Sadıkoğlu mesajının devamında ise şunlara yer verdi: “Bizleri esaretten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa kavuşturan gün 20 Temmuz; barışın ve özgürlüğün sembolü. Bizler de bağımsızlığımızı bize armağan eden Mutlu Barış Harekatı’nı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı, yarım asıra bir kala 49. yılında büyük bir heyecan ve gururla karşılıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizleri Rum’un insafına terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren, şanlı bayrağımızın altında özgürce, vatan toprağımızın üzerinde huzurla yaşamamızı sağlayan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere herkese minnettarız.”

BAŞKAN SADIKOĞLU, ‘BAYRAK’ VURGUSU YAPTI

“SENİN ALTINDA DOĞDUM, SENİN ALTINDA ÖLECEĞİM”

Mesajında Ünlü Şair Arif Nihat Asya’nın bayrak isimli şiirinden de bir dörtlük paylaşan Başkan Sadıkoğlu, bayrak vurgusu yaptı ve ‘senin altında doğdum, senin altında öleceğim’ dedi:

“Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.

Arif Nihan Asya’nın da dediği gibi, ‘senin altında doğdum, senin altında öleceğim.’ Bayrağımız gururla dalgalanmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşamaya devam edecek. Bu vesileyle tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.”