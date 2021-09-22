Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Türk Evi, New York’un simge binaları arasına şimdiden girmesinin ötesinde çok daha fazlasını anlatmakta…
1977 yılında bilişim devi IBM’den dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in katkıları ile satın alınan ve 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine inşa edilen 35 katlı Türk Evi, genelde dünyaya özelde ise Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ve belki de “sol düşünceyi” Türkiye düşmanlığı olarak kurgulayan Kıbrıs Türk soluna da çok önemli mesajlar vermekte.
Kıbrıs Türk kamuoyu tarafından çok üzerinde durulmasa da, Kıbrıs Türklerinin hakları ve Kıbrıs sorunu temelinde uluslararası diplomasi ve politikaya verilen önemli iki net mesaja tanıklık ettik.
Birincisi, Türk Evi binasında KKTC’nin kullanımına ve hizmetine verilen alan ile Ankara’nın “iki devletli çözüm” ve Kıbrıs Türklerinin eşit siyasi egemenliği ile haklarının korunmasında kararlılığının süreceği…
İkincisi ise açılış seremonisinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer yanında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da kurdeleyi birlikte kesmesi anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin devletinin yanında her platformda olmaya süreceğinin ve desteğinin güçlenerek devam edeceğinin kararlılık ve güçlü bir şekilde dünyanın gözü önünde ortaya konması idi…
Ve elbette, Rum kesimi ve Yunanistan’ın protestolar ve açıklamaları ile BM Genel Sekreterine tepkiler sıralanacaktır.
Ve elbette, Kıbrıs Türk solu içerisinden “KKTC’nin tanınması demek değildir, sadece bir fotoğraf ve kurdele kesimi” ifadeleri ile dün tüm dünyaya servis edilen fotoğrafların önemsizleştirilmesine yönelik yorumlar ile algı yaratılmaya çalışılacaktır.
Ve belki de, defalarca yüz yüze toplantı ve görüşmeler yapan Guterres’in Cumhurbaşkanı Tatar’ı farkına varmadığına kadar da akıl ve vicdan tutulması içerisinde yorumlar yapmaya kadar da gidecektir bazı çevreler.
Ancak bir gerçek var ki, BM binası, UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alan Türk Evi’nin açılışında BM Genel Sekreteri ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile KKTC Cumhurbaşkanının aynı karede yer alması artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının da bir kez de dünya diplomasisinin kalbinde bir kez daha ilan edilmesinden başka bir şey değil!..
Bundan sonra da başka sürpriz ve kararlar gelirse kimse şaşırmasın artık…
Bekleyip göreceğiz!
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Peki bu yazıyı niye kaleme aldık…
Hem Türkiye’de hem de bizde son zamanlarda yapılanları küçümseme modası yayıldı!
Hükümetleri sevip sevmeme, destekleyip desteklememe çok ayrı bir konu ama, şimdi değil daha çok önceden yapılması gerekler yapılınca toplumsal muhalefet ansızın şaha kalkıyor…
Yapıcı muhalefete hep varız da!
Yıkıcı olanı, Türk insanını küçük gören, aciz gören yorumlar büyük insafsızlıktır…
Dün de ifade etmiştik!
Eski hoşgörümüz kalmadı…
Çatışma kültürü giderek yoğunlaşıyor!
Bu da kimsenin yararına değil aksine ciddi bir şekilde zararınadır…
MESAJ KUTUSU
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