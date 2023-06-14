SAATLERCE GÜNEŞ ALTINDA HİZMET VERMELERİ BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR

Ergün Yahat

Gerek Akyar gerekse Beyarmudu kara giriş çıkışlarda görev yapan polisler geçislerin daha hızlı olması için uzun araç kuyrukları oluşunca kontrol yerlerinde gelen araçların evraklarını hızlı bir şekilde işleme almaları vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

Özellikle Akyar sınır kontrolünde diğer kapılardaki gibi çatı bulunmaması görev yapan polisler saatlerce güneş altında hizmet vermeye devam ediyorlar.

Vatandaşlar ise hukümetden diğer sınır kapılarında olduğu gibi akyar sınır kapısına'da çatı Yapılmasını istediler.