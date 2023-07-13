Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Kıbrıs sorununda tek çözümün, iki devletli bir yapı ile olacağını belirtti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusunda yine federal çözüm açıklamasında bulunduğunu anımsatarak, "Bu çağrı, Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü dayatmaktır. Bunca yaşananlardan sonra adadaki tek çıkış, iki devletli çözümdür. Türkiye, KKTC'nin tanınması için üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olan KKTC, bundan sonra Güney'in top çevirmesinin bir parçası olamaz. Uluslararası kamuoyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve adadaki Türk nüfusun haklarını tanımaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri de değerlendiren Kaya, "emperyalist güçlerin, sinsi bir şekilde Büyük Orta Doğu Projesi'ni uygulamaya çalıştığını" kaydetti.