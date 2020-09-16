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Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

16 Eylül 2020, 02:45

Ekonomi çok gereksiz.

Zenginlik uğraşına ne gerek var!

Maşaallah herkes malk mülk zengini.

Dereboyu bomboşmuş.

Mağusa suriçi sinek avlıyormuş.

Olsun.

Biz yedi ceddimizden zenginiz.

O zaman!

O zaman hayal görmeye devam.

Haayallerde Cumhurbaşkanı olmaya devam.

Hayallerin Cumhurbaşkanı kim?

Ersin Tatar.

******

Pandemi de neymiş abartmayın yahu.

Demişti zaten bu literatür incisini.

Başka ne demişti?

Ekonomi uçuyor demişti.

Uçuyor tabi.

Ama uçan ekonomi değildi laf aramızda.

Döviz uçmuştu da ekonomi zannedilmişti.

Olsun.

Biz böyle de mutluyuz.

Hade hep beraber.

Ersin Tatar’ın ifadesine göre sahada ona seslenildiği gibi.

Come on Ers.

Olmadı daha yüksek sesle bir daha.

COME ON ERS.

*****

Maraş açılacak.

Hem de 12 Ekim sabahının köründe.

Yani?

Tabi ki anladık.

Hem zaten başka kim açabilir ki!

Elbette haşmetli Cumhurbaşkanımız.

Açarsa o açar.

Açmazsa da o açmaz.

Mavi vatan dalga dalga.

Şükranlar kucak kucak.

O zaman!

O zaman hep birlikte geleceğe.

Gelecek kim!

Elbette Ersin Tatar.

Rüyalarda Cumhurbaşkanı olmaya devam.

Rüyaların Cumhurbaşkanı kim?

Ersin Tatar.

*****

Şimdi herkes kinaye sanacak ya da espri.

Hiçbiri değil.

Rüyalardan bahsediyorum.

Hayallerden dem vuruyorum.

Hayallerin Cumhurbaşkanı diyorum.

Rüyaların Cumhurbaşkanı diyorum.

Ersin Tatar diyorum.

Oleyyyy!!!!!

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