Rus haber ajansı TASS'ın, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin, çok yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurduğu haber, Rum basınında da geniş bir şekilde yer aldı.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin, adanın Kuzeyinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını yazdı.

Haberi “Rusya’dan İşgal Altındaki Topraklarda Konsolosluk Hizmetleri” başlığıyla veren Politis gazetesi, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçilik temsilcisi ile büyükelçinin, TASS’a yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun TRT’ye yaptığı “bu konunun bir yıldır var olduğu, Rusya’nın KKTC’de yaşayan Rus vatandaşları için ofis açmak ve konsolosluk hizmetleri vermek istediği, bunun bir ofis olacak şekilde konuşulduğu ayrıca bunun da Rusya’nın KKTC’yi tanıdığı anlamına gelmediği” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Habere göre TASS yayımladığı ilk telegramda, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği temsilcisinin açıklamasına yer verdi.

Habere göre Rus temsilci, TASS’a yaptığı açıklamada, “Lefkoşa’nın kuzey bölümünde, yakın zaman içerisinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacaklarını” söyledi.

Çalışmaların normal şekilde yapılacağını söyleyen temsilci, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarına yönelik Rus makamların yükümlülüklerini yerine getirmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

İsmi açıklanmayan temsilci açıklamasında ayrıca ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyinde kendi diplomatik misyonlara sahip olduğuna dikkati çekti.

Gazete, TASS’ın daha sonra ise yayımladığı ikinci telegramda ise Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Murat Ziazikov’un açıklamalarına yer verdiğini yazdı.

Habere göre Rus Büyükelçi Ziazikov, bir süredir olgunlaşan bu kararın siyasi bir tınısının bulunmadığını, Κıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlara yönelik özenin dışında, sadece insani nedenlerden dolayı dikte edildiğini ifade etti.

Gazete haberinde bugün KKTC’de 50 binden fazla Rus vatandaşının yaşadığının tahmin edildiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “İşgal Altındaki Topraklardaki Ruslara Konsolosluk Hizmetleri” başlığıyla aktarırken, haberde TASS’a yapılan açıklamalara geniş bir şekilde yer verildi.

Gazete ayrıca Rus Büyükelçiliğe ait ofisin, birkaç ay içerisinde açılacağını da yazdı.

Haravgi gazetesi haberi “Rus Konsolosluğu İşgal Altındaki Topraklarda Açılacak” başlığıyla verirken Rum Dışişleri Bakanlığının, konuya yönelik ilk reaksiyonunun, “konsolosluk yardımı için Kuzey’de olası Rus mevcudiyetine ilişkin haberin araştırılacağı” yönünde olduğunu belirtti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, araştırmanın Güney Kıbrıs’ta ve Güney Kıbrıs’ın Moskova’daki büyükelçiliği tarafından yapılacağını ifade etti.

Alithia gazetesi ise “TASS: Rusya’dan İşgal Altındaki Toprakları Konsolosluk Hizmetleri” başlığını kullandı.