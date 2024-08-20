Alithia ve diğer gazeteler, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Murat Ziazikov’un, Rus Haber Ajansı TASS’a verdiği röportajında Kıbrıs sorunu, KKTC’deki Rus Konsolosluğu’nun faaliyetleri ve AB yaptırımlarına ilişkin konuştuğunu yazdılar.

Habere göre Ziazikov, Kıbrıs sorununun çözümünün çok hassas ve karmaşık bir konu olduğunu ve Doğu Akdeniz’in güvenliği ve istikrarının düğüm noktasını teşkil ettiğini belirterek “Kıbrıs sorununa, her iki toplumun haklı endişe ve çıkarlarını gözetecek, BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan, bilindik uzlaşılmış uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediklerini” vurguladı.

Söyleşisinde Rusya’nın KKTC’deki konsolosluk faaliyetlerine de değinen Ziazikov, KKTC’de Rus Konsolosluğu’nun geçen Ağustos ayında açılmasının Rus Büyükelçiliği’nin adanın kuzeyinde yaşayan Ruslara hizmet vermesi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, KKTC’de 50 binden fazla Rus vatandaşın yaşadığını ve yakın tarihte 10 bininci kişiye hizmet sunduklarını vurguladı.

Ziazikov, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara da değindi ve bu yaptırımların Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere zarar verdiğini ve Güney Kıbrıs’taki birçok çevrenin, halkın ve diplomatların, bu yaptırımların zararlarından bahsetmekte olduklarını sözlerine ekledi.