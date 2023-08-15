Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki bir benzin istasyonunda çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki özerk cumhuriyeti Dağıstan'ın başkenti Mahaçkala’daki patlamada hayatını kaybedenlerin üçünün çocuk olduğu kaydedildi.

Reuters’ın haberine göre yetkililer, yol kenarında bir oto tamir dükkanında çıkan yangının benzin istasyonuna sıçradığını belirtti.

AFP’nin haberine göre de bölge yetkilileri Telegram ismindeki haberleşme platformundan, “Bir oto tamir işlemi sırasında yangın çıktı, yangını büyük bir gürültü takip etti, bunun sonucu olarak da insanlar yaralandı ve hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.