Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya'nın Afrika'ya yardım kararını eleştirmesine karşılık, "Bir ülkenin başka bir ülke veya diğer ülkelerle ilgili münhasıran bedelsiz olarak açık yüreklilikle ve iyi niyetle gerçekleştirdiği insani eylemler söz konusu olduğunda ifadelerde daha dikkatli olunmalıdır." dedi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin, Guterres'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya'nın 6 Afrika ülkesine ücretsiz tahıl yardımı yapacağı açıklamasına atıfta bulunarak, "bir avuç dolusu bağışla dramatik etkinin değişmeyeceğini" söylemesini nasıl değerlendirdiği yönündeki sorusunu cevapladı.

Öncelikle bu "bir avuç bağışı" nasıl değerlendirdiğini, insani yardımın amaçlandığı ülkeler olan alıcılara sormak gerektiğini belirten Zaharova, Guterres'e kamera karşısına geçmeden ve bu tür açıklamalar yapmadan önce bu ülkelere bu hususta ne düşündüğünü sormasını önerdi.

Rusya-Afrika Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ülkelere yardım açıklamasını Afrika delegasyonunun alkışlarla karşıladığını hatırlatan Zaharova, "Bu nedenle bir ülkenin başka bir ülke veya diğer ülkelerle ilgili münhasıran bedelsiz olarak açık yüreklilikle ve iyi niyetle gerçekleştirdiği insani eylemler söz konusu olduğunda ifadelerde daha dikkatli olunmalıdır." diye konuştu.

- “Bir avuç şeklindeki ifadeyi Batılı ülkeler için kullanması gerekirdi"

Guterres’in bu düşüncesini her ay doğrudan ve dolaylı sonuçlara yol açacağını düşünmeden yeni gayrimeşru yaptırım paketleri geliştiren ülkelere iletmesi gerektiğinin altını çizen Zaharova, "Guterres’in 'bir avuç' ifadesini, Batılı ülkelere kullanması gerekirdi. Örneğin, 'bir avuç Batılı ülke, tahıl anlaşmasının feshedilmesinin dramatik sonuçlarına zemin hazırladı' ve ondan önce 'bir avuç Batılı ülke, dünya güvenliğini etkileyen dramatik sonuçlara zemin hazırladı'. Bu durumda ‘bir avuç’ ifadesi, çok mükemmel oturuyor." diye konuştu.

Zaharova, "uluslararası ekonomik sistemin altını oyan" gayrimeşru yaptırımlar uygulayan devletlere karşı BM Sekreterliği'nin işlev görmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gıda güvenliğini eylemleriyle Rusya'nın tehdit etmediğini savunan Zaharova, "Dünya gıda güvenliğini şu anda tehdit eden her şey, Batılı ülkelerin toplu eylemleriyle bağlantılıdır." değerlendirmesini yaptı.

- Putin ve Guterres'in açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nin açılışında, Batılı ülkeleri, Rus tarım ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle ikiyüzlülükle suçlamış ve "Gelecek 3-4 ay içerisinde Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız." ifadesini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Putin’in "6 Afrika ülkesine ücretsiz tahıl yardımı yapacağı" açıklamasına atıfta bulunarak, "Herkesi, her yerde etkileyen bu dramatik etkiyi bazı ülkelere bir avuç dolusu bağışla düzeltmemiz mümkün değil." demişti.