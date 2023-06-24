Rus ordusunun gece Kiev'e düzenlediği 20'den fazla füze saldırısında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki krizin baş göstermesinin ardından Rusya, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Kiev’e bir hava saldırısı daha düzenlediğini bildirdi.

Rusların, Hazar Denizi tarafından X-101/555 füzelerini fırlattığını aktaran Popko, “Kiev çevresindeki hava sahasından 20’den fazla füze tespit edildi ve hava savunmamızın güç ve araçlarıyla imha edildi.” ifadesini kullandı.

Popko, füze parçalarının başkentin Solomyanka ilçesindeki 24 katlı bir apartmana düşmesi sonucu 16, 17 ve 18. katlarda yıkımların olduğunu ve yangın çıktığını kaydetti.

Popko, saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını kaydetti. Popko, saldırıda ayrıca bir otoparkta bulunan 40’tan fazla arabanın hasar gördüğünü aktardı.

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Rusların bölgeye yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Ön belirlemelere göre, bölgenin hava sahasında 9 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracının imha edildiğini aktaran Lısak, paylaşımında “Ne yazık ki Dnipro’da özel sektöre isabetler oldu. 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.” ifadelerine yer verdi.

Lısak, evlerle onlarca araç ve doğal gaz borularının hasar gördüğünü aktardı.

Harkov Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bölgeyi S-300 füze sistemleriyle vurduğunu kaydetti.

Füzenin doğal gaz borusuna isabet etmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Sinegubov, olay yerinde Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı, saldırıda can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.

Wagner grubu Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahına ulaştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor. Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, "Karargahta bulunuyoruz. Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor." dedi.

Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti:

"Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner'in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000'e kadar asker kaybı yaşanıyor."

Diğer yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, bölgede hafta sonu için planlanan tüm kitlesel etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini bildirdi. Golubev ayrıca, Rostov’dan Taganrog ve kuzey güzergahında geçici trafik kısıtlamalarının uygulandığını bildirdi.

Olay

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

TAK