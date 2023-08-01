Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 3 insansız deniz aracının, Karadeniz'in güneybatısında devriye yapan Rus gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus Karadeniz Donanmasına ait "Sergey Kotov" ve "Vasiliy Bıkov" isimli devriye gemilerinin, bu gece Sivastopol'ün 340 kilometre güneybatısında seyrüsefer kontrol görevini yerine getirdiği belirtildi.

Gemilere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 3 insansız deniz aracıyla başarısız saldırı girişiminde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırının püskürtüldüğü esnada düşmanın insansız deniz araçları imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gemilerin görevlerini yerine getirmeye devam ettiği aktarıldı.