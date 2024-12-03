Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalinin, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirterek "Bu konudaki olası karar kabul edilemez." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, basın mensuplarına gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun, Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğuna işaret etti.

Peskov, "Bu, güvenliğin bölünmezliğine yönelik tezimizle tamamen çelişiyor. Bir ülkenin güvenliği, diğer ülkenin güvenliği pahasına sağlanamaz. Bu, baz aldığımız uluslararası ilişkilerin değişmez kuralı. Dolayısıyla bu konudaki olası karar kabul edilemez. Çünkü bu, bizi tehdit ediyor. Ayrıca bu, bizi Ukrayna'da özel askeri operasyonu başlatmaya zorlayan temel nedeni ortadan kaldırmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kiev'e destek sağlamaya devam edecekleri yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Avrupalı ülke temsilcileri, yıkıcı çizgiyi sürdürme niyetinde. Tüm hedeflerimize ulaşmak için Ukrayna'da özel askeri operasyona devam ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, buna rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya ile temaslara açık olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteği yapacağı yönündeki açıklamasına da değinen Peskov, mevcut ABD yönetiminin savaşı sonlandırmak istemediğini belirterek "Ukrayna'ya bu ve diğer yardım paketleri, olayların gidişatını değiştiremez, cephedeki dinamiği etkileyemez." ifadesini kullandı.