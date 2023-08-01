Moskova, 1 Ağustos 23 (TAK): Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor
Konaşenkov, Ukrayna’nın Karadeniz’de Rus sivil nakliye gemilerine insansız
deniz araçları ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada, saldırının bu gece
yapıldığını belirterek “Kiev rejimi, Karadeniz’in güneybatısında İstanbul’a
gitmekte olan Rus sivil nakliye gemilerine suya yarı dalabilen üç insansız
deniz aracı kullanarak terör saldırısı girişiminde bulundu.” ifadesini
kullandı.
İnsansız deniz araçlarının zamanında tespit edildiğini
aktaran Konaşenkov, bu araçların nakliye gemilerine eşlik eden Rus Donanmasına
ait savaş gemilerince imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığınca, sabah saatlerinde yapılan
açıklamada, Ukrayna ordusuna ait üç insansız deniz aracının, Karadeniz'in
güneybatısında devriye yapan Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunduğu
bildirilmişti.
Açıklamada, Rus Karadeniz Donanmasına ait "Sergey
Kotov" ve "Vasiliy Bıkov" isimli devriye gemilerinin, bu gece
Sivastopol'ün 340 kilometre güneybatısında seyrüsefer kontrol görevini yerine
getirdiği belirtilmişti.
(AA/ŞEB)