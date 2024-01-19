Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da askeri sanayi alanındaki işletmelere, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgilere yer verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, 13-19 Ocak tarihlerinde hipersonik uçak 'Kinjal' füze sistemi dahil uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 17 grup saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, Ukrayna'da askeri sanayi alanında silah ve araç onarımı, mühimmat, barut ve iHA'ların üretimini gerçekleştiren işletmeler vuruldu. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, milliyetçi ve yabancı paralı savaşçı oluşumlarının konuşlanma merkezleri de vuruldu. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu."

Son bir haftada 21 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarılan açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 894 İHA, 450 hava savunma füze sistemi, 14 bin 686 tank ve zırhlı araç, 1202 çok namlulu roketatar, 7 bin 788 obüs ve havan topu ile 17 bin 617 özel askeri araç imha edildi." ifadelerine yer verildi.