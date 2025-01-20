Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesindeki Novoyegorovka ile Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus birliklerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediğine işaret edilen açıklamada, "Batı ve Merkez askeri grup birlikleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoyegorovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Şevçenko yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 152 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) montaj ve depolama merkezlerine, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bin 878 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 684 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 809 obüs ve havan topu ile 30 bin 501 özel askeri araç imha edildi."

- "Ukrayna'ya ait 2 İHA Tataristan'da yok edildi"

Savunma Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti üzerinde Ukrayna'ya ait 2 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.

Tataristan Cumhurbaşkanlığının basın servisinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısında başkent Kazan'daki sanayi işletmelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İHA'lar yok edildi. Ölü ve hasar yok. Ekiplerimiz, olay yerinde saldırı sonuçlarının ortadan kaldırılması yönündeki çalışmaları sürdürüyor. Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov olay yerini ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Kazan Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.