Rusya’nın, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın üç yetkilisinin Rusya’ya girişine izin vermediği bildirildi.

Alithia’nın “Moskova Rus’un Sınır Dışı Edilmesiyle Bağlantılı Kıbrıslıların Girişini yasakladı… İddialar Dışişleri Bakanlığı’nın Üç Yetkilisiyle İlgili” başlıklı haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen Ekim ayında “Rosiskaya Gazieta” muhabiri Aleksandr Gasiuk’un akreditasyonuna son verilerek sınır dışı edilmesi ve Rus Büyükelçiliği personeli D. Doinikov’a yönelik provokatif davranışlara doğrudan karıştıkları gerekçesiyle 3 Rum yetkilinin Rusya’ya girişlerini yasaklandığını açıkladı.

Gazete Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, 3 Rum yetkilinin Rusya topraklarına girişinin yasaklanması hakkında “Provokasyona doğrudan karışan Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin ülkemiz topraklarına girişi 15 Ağustos 1996 tarihli Rusya Federasyonu’na giriş çıkış prosedürü ile ilgili 114-FZ sayılı Federal Yasa uyarınca yasaklandı” denilen kısa bir açıklama yayımladığını kaydetti.

Gazete Rum Haber Ajansı’nın, diplomatik bir kaynaktan edindiği bilgilerin, Rusya’ya girişi yasaklanan yetkililerin, isimleri açıklanmamakla birlikte, Rum Dışişleri Bakanlığı personeli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Habere göre aynı kaynak Rusya tarafının üç buçuk ay sonra bugün gösterdiği tepkinin, benzer durumlarda diğer AB üyesi ülkelere tepkisine nazaran, “Moskova’nın bu krizi tırmandırmak değil, verilmesi öngörülen cevap ile hafifletmek istediği” değerlendirmesinde bulundu.

Gazete Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Ekim 2023’te sert protesto notası ile üst perdeden Rum makamlarının “kabul edilemez ve kışkırtıcı eylemlerine” vurgu yaptığını hatırlattı. Protesto notasında Rum İstihbarat Teşkilatı’nın, ikamet izninin kaldırılması bahanesiyle Rus gazeteciyi “ulusal güvenliğe tehdit” suçlaması ile sınır dışı etmek üzere şiddet de kullanarak tutuklamaya çalıştığı kaydedilmişti.