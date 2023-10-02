“Kuzey Kıbrıs’taki Rusça Konuşanlar Uluslararası Kültür Sanat Derneği,” çocuklar ve yetişkinler için tiyatro gösterileri düzenliyor. Tiyatro oyunları Rusça ve İngilizce sahnelenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, oyunlar toplam altı kez oynanacak. Bu arada, derneğin Girne Belediyesi’yle işbirliği halinde yürüttüğü çocuklara yönelik tiyatro gösterileri de sürüyor. “Altın Zeytin” isimli projede tiyatro oyunlarının yönetmenliğini Elya Gilman yapıyor. Oyunlar, derneğin tiyatro topluluğu tarafından Rusça olarak sahneleniyor. Dernek ayrıca, adadaki yaşamı konu alan belgesel nitelikli kısa ve uzun metrajlı filmler çekmeyi planlıyor.

“Kuzey Kıbrıs'taki genç sinemaya” yönelik bir film festivali düzenlemeyi de hedefleyen dernek, bu amaçla sinema öğrencileri arasında yarışma planlıyor. Dernek, bu projenin düzenlenmesi için belediyelerden ve üniversite rektörlerinden yardım ve destek istedi.

On yıl önce kurulan “Kuzey Kıbrıs’taki Rusça Konuşanlar Uluslararası Kültür Sanat Derneği” kültür, sanat ve eğitim çalışmalarıyla Rusça konuşanları bir araya getirmeyi ve toplumla bütünleşmeyi hedefliyor. Derneğin merkezi Girne’de bulunuyor.

Dernek, çocuklar ve yetişkinler için programlı şekilde yaratıcı toplantılar, konserler, fuarlar, sergiler, performanslar düzenliyor.

Dernek son olarak 27 Eylül’de Bellapais Manastırı’nda konser düzenlemişti. Dünyaca ünlü Belaruslu (Beyaz Rusya) müzisyen besteci ve gitar sanatçısı Didula’nın sahne aldığı konser büyük beğeni toplamıştı. Didula’ya müzisyen arkadaşı Vasily Koloda eşlik etmişti. Ressam Svetlana Karepina’nın dört eseri de derneğe gelir amaçlı konser öncesi sergilenmişti.