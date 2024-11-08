Rus ve Ukraynalı ombudsmanların Belarus’ta bir araya geldiği bildirildi.

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi ile Belarus topraklarında bir araya geldiğini belirtti.

Moskalkova, görüşmede, karşılıklı rıza ile ziyaret edilen kişilerin listeleri ve esirlerden akrabalarına gönderilen mektupları paylaştıklarını kaydetti.

Ayrıca Moskalkova, Rus ve Ukraynalı kayıp ailelerin bulunması, yeniden birleşmesi, esirlere yönelik karşılıklı ziyaret ve sivillere yardım sağlamak konularında "daha fazla insani işbirliğini" müzakere ettiklerini söyledi.

Rus Ombudsman Moskalkova, Ukrayna'nın Çerkası bölgesinde yaşayan ve sürekli bakıma ihtiyaç duyan 91 yaşındaki bir kadının Belarus Parlamentosunun yardımıyla Rusya'daki ailesiyle yeniden bir araya getirildiğini de aktardı.