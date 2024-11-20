Fileleftheros gazetesi, 47 yaşındaki bir Rus vatandaşının Pazartesi günü Baf’ta tutuklandığını yazdı. Gazete, söz konusu şahıs hakkında, 2006-20015 yılları arasında ülkesinde işlenen dolandırıcılık suçları sebebiyle tutuklama emri bulunduğunu ve tutuklanan şahsın arandığı ülkeye iadesi işlemlerinin başlayacağını aktardı.

Haravgi gazetesi ise, Baf’ta ikamet eden iki gencin Limasol’da bir büfeyi soyma girişiminde bulunduklarını ve polis kovalamacasının ardından gençlerden 14 yaşında olanının yakalandığını yazdı.

Polisin uzun süre kovaladığı aracın bariyerlere çarparak durabildiğini, 14 yaşındaki gencin ise yayan kaçmaya devam ederken yakalandığını belirten gazete, kaçan araç sürücünün ise arandığını aktardı.