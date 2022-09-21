Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Hemen her bakanlar kurulu toplantısından sonra açıklanıyor…
Yok şu kadar kişi vatandaş yapıldığı diye!
Ama kimse de sorgulamıyor…
Ne diğer bakanlar ve tabi ki hükümet!
Ne de muhalefet ve sivil toplum örgütleri…
Oysa biz biliyorduk ki yıllardan beridir burada olanlar ve doğanlara öncelik tanınacak!
Yapılan haksızlıkların önüne geçilecek…
Böyle verilen vatandaşlıklara kimse itiraz etmez!
Aksine destekler…
Ama son günlerde alınan vatandaşlık kararlarına bakınız!
Üçüncü dünya ülke vatandaşları çoğunlukta…
Bu memlekete bir faydaları olacaksa yapılsın, ama yatırımlarıyla, istihdama sağladıkları katkılarıyla!
Bunları kim nasıl araştırıyor, denetliyor, yok öyle bir şey…
Büyük ihtimalle de bir yerlerden telefon geliyor ve ne iş yaptıkları belli olmayan insanlar vatandaş yapılıyor!
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Bu iş artık zıvanadan çıkmıştır…
Kontrol kaybedilmiştir!
Çok ciddi ihbarlar ve iddialar yapılmaya başlandı…
Hele de 2 Rus kadını hakkında!
Esentepe polisinde de dosyaları olan kadınlar bunlar…
Defalarca haklarında şikayet yapılmış!
Haklarında soruşturma dosyaları var…
İddia o ki burara bir üniversite patronlarının ahbapları!
Hatta özel ilişkileri oldukları ifade ediliyor…
Hatta kaçak iş yeri çalıştırdıkları yönünde şikayetler yapılmış!
Ama belli ki arkaları çok güçlü…
Telefonda yapılan ricalarla devlet bunlara kol kanat çıkıyor!
Hatta vatandaşlık hakkı bile veriyor…
İyi de kime hizmet ediliyor!
Bu iş artık sadece ilgili bakanlığın sorumluluğundan çoktan çıkmıştır…
Her bir bakan ya da siyasetçi elinde birkaç isimle gelip dost ahbap ilişkileri içinde vatandaşlıklar yaptırıyorsa, vay bu ülkeni haline!
Bu tür yapılan vatandaşlıklar Kıbrıslı Türk kimliğine yapılan saldırılardan başka bir şey değildir…
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2 Rus kadının vatandaş yapılması konusunda sosyal medya da bazı paylaşımlar yapılmaya başlandı…
Bunlar inanılır gibi değil!
İşte yapılan ve sorgulayıcı paylaşımlardan bir tanesi daha;
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“Ziya Öztürkler bu paylaşımı iyi oku bu kişilere vatandaşlık hakkını nereden neye dayanarak verdin?
1.Ülkeye kaç yıl önce geldiler?
2. Kaç tane çalışma izinleri var?
3. Karakter belgelerini hangi polis karakolu verdi?
4..Güvenlik soruşturmaları nerde araştırıldı?
Sen bunları çıkıp açıkla!
Ben de elimde olan bütün bilgileri ülkeye girdikleri günden itibaren ne iş yaptıklarına kadar sana açıklayım!
Esentepe bölgesindeülkede yaşamayan bir Israilli tarafından kaçak olarak çalıştırılıyorlar.
Bu kişiler hatta devlete bir kuruş vergi sahi ödemeden vatandaş yapıldılar.
420 daire yapan İsrailli iş adamı bu kişileri İsrail’den kontrol ederek çalıştırıyor site içerisinde bir ofis kurup şikayetlerimiz tarafından iki üç kez baskın yeyen bu Rus kadınlar gece mesai bitiminden sonra ofise gelip iş yapıyorlar yüzlerce daire kiralayıp satış yapan bu kişiler devlete bir kuruşluk vergi dahi ödemiyor..
Sitede 5 kaçak Pakistanlıyı çalıştıran Rus kadınlar Emlakçılar Birliğine üyeliği dahil araştırılıp üyelikleri olmadığı tesbit edildi,üyelikleri olmadıkları halde kaçak işçi çalıştırıyorlar defalarca şikayet edilmelerine rağmen arkalarında olan bir üniversite sahibi birinin ablasıyla birlikte olduğu için onları kolluyor…
Vergi dairesinde şikayet edildiler sigortalara şikayet edildiler çalışma bakanlığına şikayet edildiler Başbakanlık müsteşarına şikayet edildiler polise şikayet edildiler hatta bir çok vatandaş tarafından polise dahil şikayet edilen ve vatandaşı tehdit eden bu kişiler nasıl neye dayanarak vatandaş yapıldı çok merak ediyorum.
3/5 sene önce ülkeye gelen bu kişiler ne çalışma izine sahip ne de mülk sahibeler hatta bir süre önce bir tanesi oturma iznin bitik cezadayken vatandaş yapıldı bu nasıl bir adalet?
Cezalı olarak ülkede bulunan kişiler site halkı tarafından defalarca polise şikayet edildi site sakinlerinin evlerine kapı altından broşür atarak halkı 80 pound aylık aidat ödemeye zorlayan ve broşürlerde Çeçen Güvenlik görevlileri getireceklerini ve dünyada en tehlikeli Çeçen güvenlik olduğunu yazılı broşürlerle tehdit eden bu kaçak iş veren Rus kadınların arkasında bulunan kişiler de tesbit edildi bu kişiler tarafından bana iftira atarak polise şikayet edilmemi, Başbakanlık müşteşarına polise vergi dairesine sigortalara çalışma bakanlığına defalarca şikayet etmeme rağmen bu iki Rus kadını Ziya bey hiç bir yasal hakka sahip olmayan kişileri vatandaş yaptı peki niye?
Bu kişiler bu ülkeye turist olarak geldi bir tanesinin ablası bir daire sahibi bir üniversite sahibi her kimse onunla birlikte bu üniversite sahibi UBP delegesi bir kişi şahsen tanımıyorum yalnız oturma izniyle ülkede bulunan bu Rus kadınların maaşları 800 pound 1200 pound arası bunlar devlete hiç bir katlı sağlamadan Ziya bey tarafından vatandaş yapıldılar nerde adalet nerde hukuk!
Bu iki şahısı Esentepe polisinde vatandaşlar tarafından bir sürü şikayet dosyaları mevcut bu kişilerin vatandaşlıkları tekrardan gözden geçirilmeli aksi taktirde gereken her türlü hakkımı arayacağım gerekirse ülkeyi de terk edeceğim ama bu sahtekarlığın peşini bırakmayacağım…”
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MESAJ KUTUSU
Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, verilen vatandaşlıklar artık kontrolden çıktı gibi gözüküyor. Hele de bu konuda bir üniversite sahibi için yapılan iddialar mutlaka araştırılmalı ve gerekirse de Rus kadınlara verilen haksız vatandaşlıklar iptal edilmeli. Bu konuda ileriki günlerde başınız ağrıyabilir uyaralım dedik!
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan yaşlı insanlarımıza mesaj gönderilip fiyat artışı yapılacağının ibraz edildiğini biliyor muydunuz? Bu konularda karar mekanizması kim, size haber verildi mi, bir araştırın bakalım perde gerisinde kimler çıkacak!
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Sayın Turgay AVCI, YÖDAK’ın bundan böyle üniversitelere Tıp Fakültesi izni vermeme kararı aldığı konuşulmaya başlandı. Hadi memlekette hekim fazlalığının olduğunu varsayalım peki yurt dışından gelenleri cezalandırmanın manası nedir? Yoksa bazı büyük üniversiteler bu işi tekelinde mi bulundurmak istiyorlar acaba dersiniz!
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Sayın Halis ÜRESİN, bu günlerde ani bir kararla MİK Başkanlığı görevinden alınabileceğiniz söyleniyor. Pazarlık usulü ihale son şansınız olabilir en azından bunu elimize yüzümüze bulaştırmayalım olur mu?
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Sayın Engin YEŞİLADA, ithalatçılar olarak sürekli siyasetten şikayet ediyorsunuz da niye iş insanları olarak yeni bir siyasi oluşuma gitmiyorsunuz? Yönetim kurulu olarak bunu masaya yatırmanız ve tartışmaya açmanız öneriliyor, haberiniz olsun istedik.
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Sayın Serhan AKTUNÇ, restoran ve cafe işine artık bir son verip kendinizi tamamen aktif siyasete yönlendireceğiniz ve ilk ara seçimlerde de milletvekili adaylığına yoğunlaşacağınız konuşulmaya başlandı. Sanki de birilerinden intikam alacaksınız gibi geldi bize, hadi bakalım hayırlısı…
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Sayın Sibel TATAR, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ABD ziyaretinde gözler sizi aradı diye duyduk. Ha keşke siz de ekibe katılsanız en azından Emine hanımı da yalnız bırakmamış olacaktınız. Artık bir dahaki sefere değil mi?
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Sayın Erhan ARIKLI, Ehliyet Dairesine 21 çalışanını veren Vergi Dairesi çalışanlarına bir özür borcunuz var. Bu arada bakanlığınıza bağlı bin küsur çalışandan sadece 300’ünün kadrolarında olması gayet manidar değil mi? Demek ki çeteler sadece Kıb-Tek’te değil devletin tüm organlarına fena halde çökmüş değil mi?
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Sayın Koral BOZKURT, maçlarda seyirci yetersizliğinden bahsediyorsunuz ama bu konuda en şanslı takım da sizsiniz. Bunun için küsüp takımı bırakmaya gerek yok, iki yıllık başarı az buz bir şey değildir…
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Sayın Mehmet Ali YÜKSELEN, belli ki YÖDAK yönetimi bazı güçlerin etkisi altında kalmış olmalı ki bundan böyle Tıp Fakültesi izni vermeme kararı almış. Bu konuda devlet otoritesini harekete geçirme zamanı geldi de geçiyor demektir…
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