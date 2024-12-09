Rus haber ajansı TASS, Esad ve ailesinin Moskova’ya ulaştığını ve Rusya'nın kendilerine sığınma teklif ettiği bildirdi.

Kremlin kaynakları Suriye lideri Beşar Esad'ın Rusya'ya geldiğini, kendisine ve ailesine sığınma hakkı tanındığını söyledi.

Muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Esad'ın dün geceden beri nerede olduğu bilinmiyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı önceki açıklamalarında , Esad'ın "diğerleriyle sürdürülen müzakereler sonucunda görevinden ayrıldığını" belirtmiş, Rusya'nın dahil olmadığı bu müzakerelerin sonucunda Esad'ın ülkeyi terk ettiğini aktarmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Suriye ordusundan iki üst düzey yetkili ise Esad'ın bir uçakla Şam'ı terk ettiğini söylemişti.