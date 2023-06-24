Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlaması ve karşılık vermekle tehdit etmesinin ardından ülkenin Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığının Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi.

Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü." iddiasında bulundu.

Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti:

"Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Wagner'i yok etmek amacıyla operasyon düzenlemek için Rostov bölgesine geldiğini ve topçu birlikleri ile hava kuvvetlerini bunun için kullandığını" savunan Prigojin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin "sahte" ve "provakasyon" olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

FSB devreye girdi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada ise Prigojin'in açıklamalarının gerçek olmadığı kaydedilerek, "FSB silahlı isyan çağrısında bulunulmasına karşı ceza davası açtı. Gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TAK