emmuz ayı Eurobarometre araştırmasına göre Rumların, pahalılık ve enflasyonu ülkedeki en büyük problem olarak gördükleri bildirildi.

Politis gazetesi, “Pahalılıktan Endişe Ediyorlar, Yaptırımlara Karşı Çıkıyorlar” başlıklı haberinde, güneyde halkın, ülkedeki en büyük problemin ne olduğuyla ilgili yüzde 46 oranında pahalılık/enflasyon ve yüzde 45 oranında yasa dışı mülteciler olduğu yanıtını verdiğini ve bu oranların diğer AB ülkelerinde yüzde 45 ve yüzde 14 olduğunu yazdı.

Gazete, araştırmaya göre Rumların Meclis’e olan güveninin yüzde 28 ile sınırlı kaldığını kaydetti.

Enerji konusunda ise Rumların yüzde 83 oranında binaların enerji verimliliğinin artması gerektiğini düşündüğünü, yüzde 85’inin petrol ve doğal gaz ithalatının azalmasını istediğini, yüzde 85’inin fiyatların düşmesi için başka ülkelerden elektrik satın alınmasını talep ettiğini, yüzde 88’inin de yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini desteklediğini belirten gazete, bu oranların diğer AB ülkeleriyle eşdeğer olduğunu yazdı.

Haberde, Rumların yüzde 56’sının da AB’nin Rusya’ya uyguladığı mali yaptırımlardan memnun olmadığı ifade edildi.