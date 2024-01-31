Çin konsorsiyumu CPP “Statement of Claim” ile Tahkim Mahkemesi’ne resmen başvurdu

Vasiliko’da sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden sıvılaştırma tesisi inşası projesini üstlenen Çin konsorsiyumu CPP’nin, Rum Yönetimi ile yaptığı sözleşmende değişiklik talebiyle “statement of claim (iddia beyanı) resmen Londra’daki Tahkim Mahkemesi’ne sunduğu bildirildi.

Politis “Maliyetin 100 milyon Euro’nun Üzerinde Artma Riski… Vasiliko’daki Çin Konsorsiyumu ‘Statement of claim’ ile Londra Tahkim Mahkemesi’ne Başvurdu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, bu durumun Rum Yönetiminin enerji programını yeni bir maceraya sürüklediğine işaret etti.

Gazeteye göre, CPP Rum Yönetiminden diğer şeyler yanında Vasiliko ile ilgili ortaya çıkan gecikmeler (koronavirüs pandemisi v.b.) teknik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan ve projenin tamamlanma süresini geciktiren ek maliyet bedelini talep ediyor ve inşaat standartlarıyla ilgili diğer konuları gündeme getiriyor.

CPP’nin, projenin tamamlanma ve teslim süresi uzatan talepleri Tahkim Mahkemesi tarafından kabul edilirse projenin tamamlanma süresi daha da uzatılacak ve daha önce 25 milyon Euro hesaplanan maliyeti fırlayarak 100 milyon Euro’yu aşabilecek.

Gazete enerji konuları uzmanı Haralambos Ellinas’ın, Çin konsorsiyumunun üç yıldan uzun bir süredir bu proje üzerinde çalıştığını, bunun bile, projenin inşaat süresiyle ilgili ilk tahminlerin yaklaşık bir yıl üzerinde olduğuna dikkat çektiğini yazdı.