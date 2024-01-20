Rum yönetiminin, Rus devlet yayın organının bir muhabirinin Ekim 2023’te sınır dışı edilmesine Rusya’nın tepkisi ve 3 Kıbrıslı Rum devlet memurunun Rusya’ya girişini yasaklaması ile ortaya çıkan durumu “diplomatik yoldan” çözmeye çalıştığı bildirildi.

Politis, 3 devlet memurunun Rusya’ya girişinin yasaklanmasını “hoş bir gelişme değil” diyerek yorumlayan Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in Moskova ile diplomatik yoldan temas halinde olduklarını belirterek “Bırakalım diplomasi işlesin” dediğini yazdı.

Habere göre Sözcü, Rusya’nın ülkeye girişlerini yasakladığı 3 memurun “meselenin özüyle ilgisi olmayan sadece yetkili makamların kararını uygulamasını yürüten” memurlar olduğunu söyledi. Letimbiotis, “Devletimizin ulusal güvenliğini korumak, alınan kararları uygulamak ve devlet çıkarlarını korumak için gerekli bütün önlemleri aldık” dedi.

Haravgi “Bırakalım Diplomasi İşlesin” başlıklı haberinde ilgili açıklamayı Sözcü Konstantinos Letimbiotis’i değil Sözcü Vekili Yannis Antoniu’yu adres göstererek aktardı.