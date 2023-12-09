Kıbrıs Rum medyası Türk tarafının “Pile, Ay. Demet (Alayköy) ve Dikelya’nın ardından “birkaç haftadır Kiracıköy’de de tahkimat çalışması yaptığını” iddia ediyor

Politis, “Athienu’da (Kiracıköy) da Tahkimat Çalışmaları” başlıklı haberinde, Kiracıköy bölgesinde, ara bölgeye çok yakın mesafede “Aya” (Dilekkaya) ile “Piroi” (Gaziler)- “Kafkalla” bölgesi arasında askerî tahkimat çalışması yapıldığını öne sürdü.

Gazete, Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) ve diğer “güvenlik makamlarının” KKTC’de sürdürüldüğü öne sürülen faaliyetleri yakından izlemekte olduğunu, konudan tam bilgi sahibi, yapılanlarla ilgili fotoğrafın tamamına sahip olan Rum yetkili makamlarının, bölge sakinlerinin güvenlikleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu olmadığını söylediğini kaydetti.

Derinya ve Kiracıköy’de sürdürüldüğü öne sürülen faaliyetlerin niteliksel olarak birbirinin aynı olduğunu, Rum yönetiminin olup biteni bilmekle birlikte herhangi resmî bir yorumda bulunmadığını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Derinya ile ilgili soruya, “bilgimiz dahilindedir” demekle yetindiğini, daha fazla detay vermekten kaçındığını hatırlattı. Gazete, resmî olarak sadece, çalışmaların ara bölge dışında olduğunun ve gerekli girişimlerde bulunulduğunun söylendiğini de ekledi.