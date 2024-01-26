Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıslı Türklere yönelik çeşitli tedbirleri içeren 14 maddelik bir paket açıkladı.

GKRY hükümetinden yapılan açıklamada, paketin Kıbrıslı Türklerin günlük yaşamlarını etkileyen geniş faaliyet alanını kapsayan bir dizi tedbiri içerdiği kaydedildi.

Pakette yer alan 14 madde şöyle:

“1. Şubat 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde Kıbrıs vatandaşlığı için askıda olan tüm başvuruların incelenmesine başlanılması

2. Hak sahiplerine dulluk maaşının ödenmesi

3. Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün klinik hizmetlerine erişim sağlanması

4. Acil sağlık ve ilaç ihtiyaçlarının sağlanması

5. Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ‘mal listesi’nin belirli 6 ürünün ilave edilmesiyle genişletilmesi

6. Avrupa Beceriler Yılı eylem planı çerçevesinde, insan kaynakları programlarına katılım hakkının sağlanması

7. Verimlilik Merkezi’nin mesleki eğitim programlarına ve Avrupa Birliği müktesebatı gibi konularda eğitim seminerlerine katılım hakkının verilmesi

8. 18 yaşını dolduran gençlere, Genç Kültür Kartı alma hakkının sunulması

9. Geçiş noktalarındaki personel sayısının artırılması

10. Metehan (Ayios Dometios) Geçiş Noktası’nın genişletilmesi

11. Ledra Palas Geçiş Noktası’ndan öğrencilerin hızlıca geçebilmesi için önlemlerin alınması

12. Lefkoşa Vatandaş Hizmet Merkezi’ne Türkçe bilen personel istihdam edilmesi

13. Haspolat (Mia Milia) Atık Su Arıtma Tesisi’nin düzenli çalışmasının devamının sağlanması

14. Güneyde bulunan ‘Müslümanlara ait anıtlara’ erişimin kolaylaştırılması”

Açıklamada, tedbirlerin, tüm ilgili parametrelerin değerlendirilmesinden sonra belirlendiği ve ‘ulusal’ hukuk, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği müktesebatı uyarınca uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Sorunu’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Birliği ilkeleri ile müktesebatı temelinde çözülmesi amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için şartların oluşturulmasına yönelik çabamıza bağlı kalmaktayız” ifadeleri kullanıldı.