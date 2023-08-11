Averof Neofitu “Bizi Batı’nın 'göz yuman', Rusya’nın 'düşman ülke' görmesini başardık”

Rusya’nın KKTC’de konsolosluk ofisi açacağı, sıranın direkt uçuşlara geldiği haberleri çarşamba gününden beri basını meşgul ederken “ne olup bittiğini halen anlayamayan” Rum yönetiminin, Moskova’daki büyükelçiliği aracılığıyla bilgi edinmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açması konusunu değerlendirdiği yazılı açıklamasında “Rusya bizi düşman ülkeler arasına sokuyor” vurgusunu yaptı.

Alithia, Kıbrıs Türk basınından iktibas ettiği haberleri “Rusya’dan Sahte Devlete Direkt Uçuşlar… İşgal Bölgelerinde yaşayan Ruslar Konsolosluktan Sonra Direkt Bağlantı da İstiyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “meselemin, uluslararası meşruiyet ilkelerine ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun şekilde göğüslenmesi için KKTC’de konsolosluk hizmeti verilecek muhtemel Rus varlığı” konusunda Rusya Federasyonu ile istişare içerisinde olduğu kaydedildi.

KKTC’de “yasadışı yaşadıkları” iddia edilen Rusya vatandaşlarına, olağanüstü vakalarda geçici düzenlemeler şeklinde olası Rus varlığına dair haberlerin bakanlığın bilgisinde olduğuna işaret edilen açıklamada, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin dünkü izah açıklamasına da dikkat çekilerek, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın gerek Ada’da, gerek büyükelçiliği düzeyinde Moskova’da araştırma yapmakta olduğu kaydedildi.

Gazeteye göre Rusya’nın KKTC’de konsolosluk ofisi açması konusunu yazılı bir açıklamayla değerlendiren Eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu “uluslararası sahnede itibar ve saygı ve de ulusal çıkarlara etkin hizmet ciddi tezlerle, uzun vadeli stratejilerle ve net söylemle inşa edilir” vurgusu ile başladığı açıklamasında şunlara dikkat çekti:

“Batı’nın bizi Rus çıkarlarını kolaylaştırmak için 'göz yuman' ülke görmesini, aynı zamanda Rusya’nın, en uç noktasını çok tehlikeli bir gelişme olan, işgal bölgelerine diplomatik hareketi söylentilerinin oluşturduğu aleyhimize tedbir alarak bizi 'düşman ülkeler' arasına sokmasını başardık.”

Fileleftheros haberi “Rusya tarafından Ofis Açılmasından Sonra İşgal Bölgelerinin İştahı Kabardı… Direkt Uçuşlara da Can Atıyorlar” başlığıyla aktardı.

Politis “Konsolosluk Hizmeti, Tanıma Değil… Rusya Büyükelçiliği ve Dışişleri’nin İşgal Bölgelerinde Konsolosluk Ofisi Açılmasına Tepkisi” başlığını kullandı.

Haravgi “Rus Büyükelçiliği: İşgal Bölgelerinde Teknik Nitelikli Konsolosluk Hizmetleri… Dışişleri Bakanlığı Ne Tür Hizmet Verileceğini Anlamaya Çalışıyor” ve “Sıra Rusya’dan Direkt Uçuşlarda” başlıklarını attı.