Rum Enerji Bakanı Yunanistan ve İsrail ile Mart ayında Güney Kıbrıs’ta bir görüşme ihtimalinden söz etti

Güney Kıbrıs’ın, ilk aşamada Güney Kıbrıs-Girit, ikinci aşamada da İsrail’in deniz altı kablo hattı ile bağlanması projesi Great Sea Interconnector’e (eski Euro-Asia Interconnector) hisse ortaklığı konusunda henüz karar alınmadığı, Rum Bakanlar Kurulu’nun konuyu önümüzdeki hafta görüşmeye devam edeceği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, bir süredir Rum Yönetiminin bu projeye “devlet katılımı” sağlamasından yana olan Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Rum Yönetiminden “olur” almaya çalışıyor.

Gazetecilerin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Mart ayı içerisinde böyle bir görüşme yapılabileceği cevabını veren Papanastasiu, geçen hafta da İsrail’in yeni Enerji Bakanı ile hem Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı hem de Güney Kıbrıs’ın İsrail’in doğal gaz şebekesine bağlanması konularını ele aldıklarını söyledi.

Gazete, enerji konuları uzmanları ve analizcilerinin, Papanastasiu’nun önceliğinin İsrail yataklarından Güney Kıbrıs istikametine doğal gaz boru hattı döşenmesi olmaya devam ettiğini değerlendirdiğine işaret ederek bunun, kısa süre önce özel sektör tarafından atıf yapılan bir plan olduğunu belirtti.

Öte yandan Haravgi “Euro Asia Interconnector Hakkında Dün de Karar Alınmadı” başlıklı haberinde Rum Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs’ın Great Sea/EuroAsia Interconnector projesine katılımı konusunu önümüzdeki hafta görüşmeye devam edeceğini Enerji Bakanı Papanastasiu’nun açıkladığını yazdı.

Habere göre, projenin avantaj ve risk değerlendirmesini de yapan Papanastasiu “AB’nin 657 milyon Euro ile finanse ettiği Yunanistan ve İsrail ile elektrik bağlantısı konusu görüşüldü. Görüşmeye önümüzdeki hafta devam edeceğiz, doğru karar alınacağını umuyorum” dedi.

Papanastasiu Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında yeni bir görüşmenin Mart ayında Güney Kıbrıs’ta yapılmasının muhtemel olduğunu belirterek, dünkü Bakanlar Kurulu’nda genel enerji konularını ele aldıklarını söyledi, şunları ekledi:

“İsrail Doğu Akdeniz’in şu anda en büyük doğal gaz rezervine sahip ülke, Kıbrıs ise İsrail’in gerek doğal gazla gerek elektrik ile piyasalara açılması için alternatif bir çözüm. İsrail önümüzdeki 3-4 yılda elektriğe çok ihtiyaç duyacak.”