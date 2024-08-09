Ara bölgede mahsur kalan göçmenler meselesini mahkeme çözecek

Rum yönetiminin, bölge sakinlerinin şikayetlerine ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son raporunda sert eleştiriler almasına karşın Nikos Anastasiadis hükümeti döneminde Yeşil Hat boyuna çekilen 14 km’lik dikenli telleri kaldırma konusunda “samimiyetsiz davrandığı” iddia edildi.

Politis “Dikenli Teller Konusunda Hala Düşünüyorlar” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in göreve geldiği ilk dönemde, dikenli tellerin kaldırılmasının an meselesi olduğu yönünde açıklamalar yapıldığını; İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun “yok hükmünde, ülkeye siyasi ve diplomatik zarar veren önlem” olarak nitelediğini hatırlattı.

Gazeteye göre, Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis dün gazetecilerin sorusuna karşılık, dikenli teller konusunda halen Adalet Bakanlığı’nın “dikenli tellerin operasyonel gerekliliği” konusundaki araştırmasının beklenmekte olduklarını söyledi. Yoannidis, bu tavrı, Rum yönetiminin “samimiyetsizliğinin göstergesi” olarak niteledi.

Ara bölgede mahsur kalan göçmenler için BM tarafından “Avlona”da (Gayretköy) kurulan çadırları ziyaret eden Yoannidis, dikenli teller konusunda, Adalet Bakanlığı’nın polis araştırması üzerine hazırlayacağı raporu beklediklerini kaydetti. Yoannidis, rapor geldiği anda, Rum Yönetimi Başkanına öneri sunacaklarını, ardından da dikenli tellerin kaldırılması konusunda bir karar alınacağını kaydetti.

Gazete “Avlona Muhtarı” Haris Loizu’nun, bölgeye çekilen dikenli tellerin “tamamen gereksiz” olduğuna dikkat çekerek, geçişi sadece 2 dakika geciktirdiğine işaret ettiğini yazdı.

Loizu, "İki dakika bölgemizde çok sorun yaratıyor. Ayrıca sınır varmış hissi yaratıyor. Sınır yok. Sınırlarımız daha ötede, denizdedir. Bu nedenle (dikenli teller) kaldırılmalıdır.” İfadelerini kullandı.

Loizu dikenli tellerin, Rum çiftçilerin ara bölgeye girişini engellediğinden, Akça-Gayretköy yoluna döşendiği için BM Barış Gücü tarafından, ara bölgeye girişi kesmek ve kontrol yapmak için kullanılmakta olduğundan da şikayet etti.

Öte yandan, Haravgi “Ara Bölgedeki Göçmenler Konusu Mahkemede Çözülecek” başlıklı haberine göre, Nikolas Yoannidis, ara bölgede mahsur kalan göçmenlerden, sığınma prosedürlerine erişim hakkı talebiyle İdare Mahkemesi’ne başvuranlar olduğunu söyledi.

Habere göre, Yoannidis, yürütme erkinin yargıya müdahale etmeyeceğini belirterek “meseleye mahkemenin çözüm getirmesi bekleniyor.” dedi.